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الأعداد السابقة للصحيفة

تحذير من الدفاع المدني لأهالي جازان

Time منذ 4 ساعات
Views 2189
تحذير من الدفاع المدني لأهالي جازان

جيزان (صدى):
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء غد الاثنين وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه في انعدام الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة وأهاب بالجميع بالاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة .

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم لا تجعلنا من الشامتين ..
ابو محمد 😎
والنتيجه ...........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .. بشرواااا ...
فبصل
بصراحه ما تركب وين احنا عايشين
فبصل
بصراحه ما تركب وين احنا عايشين
ابراهيم بن راشد
بدل ما يكون سند!!!!

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