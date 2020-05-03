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"الصحة" تنصح بممارسة نشاط بدني يومي لتجنب زيادة الوزن

Time منذ 4 ساعات
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"الصحة" تنصح بممارسة نشاط بدني يومي لتجنب زيادة الوزن

الرياض (صدى):
قدّمت وزارة الصحة عدداً من النصائح للصائمين خلال شهر رمضان المبارك ضمن حملتها #صم_بصحة التي أطلقتها بالتعاون مع سابك.

ونصحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في منصتها للتوعية "عش بصحة" هنا وحسابها في "تويتر" أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم بأهمية تجنب زيادة الوزن في رمضان والحرص على ممارسة نشاط بدني يومياً وذلك للتخلص من السعرات الحرارية الزائدة.

كما دعت الصحة الجميع إلى التقليل من تناول الملح في اليوم بحيث لايزيد عن ملعقة شاي صغيرة جداً أي ما يعادل 5 جرامات، لأن كثرة تناول الملح يزيد من الإصابة بأمراض القلب والتوعية الدموية.

وطالبت الجميع بتناول الحساء لأنه وسيلة خفيفة لبدء الإفطار نظراً لسهولة هضمة فهو يُمد الجسم بالسوائل والفيتامينات والمعادن خاصة إذا كان مُعداً من الخضار أوالبقوليات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم لا تجعلنا من الشامتين ..
ابو محمد 😎
والنتيجه ...........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .. بشرواااا ...
فبصل
بصراحه ما تركب وين احنا عايشين
فبصل
بصراحه ما تركب وين احنا عايشين
ابراهيم بن راشد
بدل ما يكون سند!!!!

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