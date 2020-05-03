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الأعداد السابقة للصحيفة

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تُطلق تطبيق "توكلنا" لإدارة التصاريح

Time منذ 6 ساعات
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الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تُطلق تطبيق "توكلنا" لإدارة التصاريح

الرياض (صدى):
انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -القاضية بأن تقوم الجهات الحكومية - كل بحسب اختصاصه - بالعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وفي إطار التعاون الوثيق مع وزارة الصحة أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا " عن الإطلاق التجريبي لتطبيق "توكلنا"، الذي يأتي في إطار دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس "كورونا "المستجد.

وقد تم تخصيص تطبيق "توكلنا" في إصداره الحالي للجهات الحكومية والخاصة المستثناة من قرار منع التجول، لتمكينها من إصدار التصاريح إلكترونيًا لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية وأخرى للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تمكين من لديه مواعيد طبية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم أثناء أوقات المنع.

ويعد تطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة، من أحدث الجهود الحكومية التي تهدف إلى مكافحة فيروس "كورونا" المستجد من خلال تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات فيروس "كورونا" في المملكة علاوة على توفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة من وزارة الصحة عن الفيروس وانتشاره وسبل الوقاية منه.

وسيتم لاحقاً الإعلان عن موعد الإطلاق الرسمي لتطبيق "توكلنا"، الذي سيكون التسجيل فيه متاحاً للأفراد من مواطنين ومقيمين، حيث سيحتوي التطبيق على العديد من الخصائص التي من شأنها أن تسهم في تسهيل حصولهم على تصاريح التجول خلال فترة المنع، مثل : تصاريح الحالات الإنسانية، والحالات الطبية الطارئة، والتصاريح لأغراض التموين.

تجدر الإشارة إلى أن العمل على تطوير وتحديث التطبيق يجري بشكل مستمر بإضافة المزيد من الخصائص والمزايا في النسخ والتحديثات القادمة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم لا تجعلنا من الشامتين ..
ابو محمد 😎
والنتيجه ...........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .. بشرواااا ...
فبصل
بصراحه ما تركب وين احنا عايشين
فبصل
بصراحه ما تركب وين احنا عايشين
ابراهيم بن راشد
بدل ما يكون سند!!!!

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