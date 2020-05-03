نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

تحرش تركيا بطائرة وزير الدفاع اليوناني يُشعل الغضب

Time منذ 56 دقيقة
Views 1715
Comment 1
تحرش تركيا بطائرة وزير الدفاع اليوناني يُشعل الغضب

وكالات (صدى):
قالت اليونان، الأحد، إن تركيا مارست مضايقات بحق مروحية، يستقلها وزير دفاعها وقائد جيشها، فوق جزيرة يونانية صغيرة في بحر إيجه.

وذكرت مصادر في وزارة الدفاع اليونانية، أن الحادث وقع بعد أن اعترضت المقاتلات اليونانية المقاتلات التركية في مناورات مألوفة، ولكنها خطيرة من قبل حليفين في حلف شمال الأطلسي.

وكان وزير الدفاع، نيكوس بانايوتوبولوس، ورئيس أركان الجيش الجنرال، كونستانتينوس فلوروس، يستقلان مروحية أقلعت من جزيرة إينوسيس الصغيرة، بعد زيارتهما لقواعد أمامية بالقرب من الحدود مع تركيا.

وأفادت وكالة الأنباء اليونانية "آنا" أن طائرتين تركيتين حلقتا فوق الجزيرة على ارتفاع 3500 قدم (1000 متر) بعد إقلاع المروحية، ثم حلقتا فوق جزيرة يونانية ثانية، على ارتفاع 1700 قدم فقط.

ونددت وزارة الخارجية اليونانية بشدة، بالمضايقات، وحثت تركيا على احترام القواعد المعمول بها "مثل الدول الأخرى في المنطقة، بدلًا من انتهاكها بشكل منهجي".

وقال مصدر عسكري، إن الطائرات اليونانية اعترضت طائرات تركية، انتهكت المجال الجوي للبلاد، قبيل الحادث.

في أبريل 2018، قُتل طيار عسكري يوناني، عندما تحطمت طائرته بعد اعتراض مماثل.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يوووووووه وانا قعدت اربع ايام حتى ما اقدر افتح عيوني من الصداع
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
دوب أمس جاني تحديث النظام من شركه هواوي وحدثت ودعنا الله
ابو محمد 😎
مزبن الجاني يرحب به ، بأشد تنكيل ..

أخر الأخبار

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تُطلق تطبيق "توكلنا" لإدارة التصاريح
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تُطلق تطبيق "توكلنا" لإدارة التصاريح
Time منذ دقيقة Views 1032
قانوني: لا يحق لصاحب العمل تطبيق"القوة القاهرة" إلا في حالة واحدة (فيديو)
قانوني: لا يحق لصاحب العمل تطبيق"القوة القاهرة" إلا في حالة واحدة (فيديو)
Time منذ 8 دقائق Views 1220
«الشؤون البلدية» توجه رسالة إلى المقاولين لتحديث بياناتهم
«الشؤون البلدية» توجه رسالة إلى المقاولين لتحديث بياناتهم
Time منذ 13 دقيقة Views 1060
اتهام جديد لإيران بإغراق مهاجرين أفغان بعد تعذيبهم
اتهام جديد لإيران بإغراق مهاجرين أفغان بعد تعذيبهم
Time منذ 19 دقيقة Views 1351
القبض على المتهم بتعذيب شقيقته وقطع أذنها بالرياض
القبض على المتهم بتعذيب شقيقته وقطع أذنها بالرياض
Time منذ 25 دقيقة Views 2019
العلاقة بين الصداع النصفي وكورونا 
العلاقة بين الصداع النصفي وكورونا 
Time منذ 35 دقيقة Views 1277
رفع الحظر عن الفنادق السياحية في مصر بشروط
رفع الحظر عن الفنادق السياحية في مصر بشروط
Time منذ 38 دقيقة Views 1464
صورة مؤثرة لعامل يحرص على تطهير بيت الله الحرام في نهار رمضان
صورة مؤثرة لعامل يحرص على تطهير بيت الله الحرام في نهار رمضان
Time منذ 41 دقيقة Views 489
شاهد.. أخيرا "العوضي" يُعلن زواجه من ياسمين عبدالعزيز رسميا بدون زفاف
شاهد.. أخيرا "العوضي" يُعلن زواجه من ياسمين عبدالعزيز رسميا بدون زفاف
Time منذ 46 دقيقة Views 1890
تحرش تركيا بطائرة وزير الدفاع اليوناني يُشعل الغضب
تحرش تركيا بطائرة وزير الدفاع اليوناني يُشعل الغضب
Time منذ 56 دقيقة Views 1715