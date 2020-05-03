فضيحة جديدة تضرب قلعة اليوفي بسبب الحكام

وكالات (صدى):

أثار جوزيبي بيكورارو المدعي العام السابق للاتحاد الإيطالي لكرة القدم جدًلا كبيرًا بتفجيره لقضية جديدة في علاقة الحكام ونادي يوفنتوس.

و شرح جوزيبي بيكورارو أسباب خلافه مع لجنة التحكيم واستقالته من منصبه، موضحًا أن السبب كان لقاء إنتر ميلان ويوفنتوس موسم 2017-2018 والذي عُقد خلال منافسات الجولة الـ 35 يوم 28 أبريل 2018 وشهد جدلًا حول قرارات الحكم دانيلي أورساتو، بسبب عدم استخدام تقنية الفيديو بشكل جيد.

وكان اللقاء شهد عدم طرد الحكم للبوسني ميرالم بيانتيش في الدقيقة 13 بعد تدخله على البرازيلي رافينيا، فيما طرد الحكم لاعب إنتر ميلان ماتياس فيتشينو ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 18.

ولفت إلى أن اللقاء مهمًا ليوفنتوس وقتها، حيث كان متقدمًا على نابولي في ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة وحيدة، بعد تمكنه من الفوز 3-2 على نابولي، وتحقيق عودة مثيرة في نهاية اللقاء، فيما خسر نابولي في اليوم الموالي أمام فيورنتينا وودع حلم اللقب الذي توج به يوفنتوس في النهاية.

وقال المدعي العام جوزيبي بيكورارو إنه فتح تحقيقًا في لقاء أنتر ويوفنتوس، وتلقى عدة اعتراضات وتمت المماطلة في مده بالتسجيلات الصوتية بين الحكم وحكام تقنية الفيديو.

وأضاف المدعي العام: "طلبنا تسجيلًا للحديث بين الحكم أورساتو وحكام الفيديو حول عدم طرد بيانيتش، لكنهم لم يمدونا بالتسجيل الخاص باللقاء سوى في بداية الموسم المقبل".

وتابع :"فتحنا التسجيل وكانت هناك مفاجأة، فالحديث الوحيد غير الموجود كان الخاص بعدم طرد بيانتيش، وحينما سألنا لجنة الحكام عن السبب قالت لنا لم يكن هناك أي شيء ".

وأكد الوكيل العام السابق للاتحاد الإيطالي أنه في الأخير اضطر لإغلاق الملف والتحقيق رغم كون الحادث سببًا بالتوتر بينه وبين الحكام في إيطاليا.