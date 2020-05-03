نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

فضيحة جديدة تضرب قلعة اليوفي بسبب الحكام

Time منذ ساعة
Views 1501
فضيحة جديدة تضرب قلعة اليوفي بسبب الحكام

وكالات (صدى):
أثار جوزيبي بيكورارو المدعي العام السابق للاتحاد الإيطالي لكرة القدم جدًلا كبيرًا بتفجيره لقضية جديدة في علاقة الحكام ونادي يوفنتوس.

و شرح جوزيبي بيكورارو أسباب خلافه مع لجنة التحكيم واستقالته من منصبه، موضحًا أن السبب كان لقاء إنتر ميلان ويوفنتوس موسم 2017-2018 والذي عُقد خلال منافسات الجولة الـ 35 يوم 28 أبريل 2018 وشهد جدلًا حول قرارات الحكم دانيلي أورساتو، بسبب عدم استخدام تقنية الفيديو بشكل جيد.

وكان اللقاء شهد عدم طرد الحكم للبوسني ميرالم بيانتيش في الدقيقة 13 بعد تدخله على البرازيلي رافينيا، فيما طرد الحكم لاعب إنتر ميلان ماتياس فيتشينو ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 18.

ولفت إلى أن اللقاء مهمًا ليوفنتوس وقتها، حيث كان متقدمًا على نابولي في ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة وحيدة، بعد تمكنه من الفوز 3-2 على نابولي، وتحقيق عودة مثيرة في نهاية اللقاء، فيما خسر نابولي في اليوم الموالي أمام فيورنتينا وودع حلم اللقب الذي توج به يوفنتوس في النهاية.

وقال المدعي العام جوزيبي بيكورارو إنه فتح تحقيقًا في لقاء أنتر ويوفنتوس، وتلقى عدة اعتراضات وتمت المماطلة في مده بالتسجيلات الصوتية بين الحكم وحكام تقنية الفيديو.

وأضاف المدعي العام: "طلبنا تسجيلًا للحديث بين الحكم أورساتو وحكام الفيديو حول عدم طرد بيانيتش، لكنهم لم يمدونا بالتسجيل الخاص باللقاء سوى في بداية الموسم المقبل".

وتابع :"فتحنا التسجيل وكانت هناك مفاجأة، فالحديث الوحيد غير الموجود كان الخاص بعدم طرد بيانتيش، وحينما سألنا لجنة الحكام عن السبب قالت لنا لم يكن هناك أي شيء ".

وأكد الوكيل العام السابق للاتحاد الإيطالي أنه في الأخير اضطر لإغلاق الملف والتحقيق رغم كون الحادث سببًا بالتوتر بينه وبين الحكام في إيطاليا.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يوووووووه وانا قعدت اربع ايام حتى ما اقدر افتح عيوني من الصداع
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
دوب أمس جاني تحديث النظام من شركه هواوي وحدثت ودعنا الله
ابو محمد 😎
مزبن الجاني يرحب به ، بأشد تنكيل ..

أخر الأخبار

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تُطلق تطبيق "توكلنا" لإدارة التصاريح
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تُطلق تطبيق "توكلنا" لإدارة التصاريح
Time منذ دقيقة Views 1009
قانوني: لا يحق لصاحب العمل تطبيق"القوة القاهرة" إلا في حالة واحدة (فيديو)
قانوني: لا يحق لصاحب العمل تطبيق"القوة القاهرة" إلا في حالة واحدة (فيديو)
Time منذ 8 دقائق Views 1197
«الشؤون البلدية» توجه رسالة إلى المقاولين لتحديث بياناتهم
«الشؤون البلدية» توجه رسالة إلى المقاولين لتحديث بياناتهم
Time منذ 13 دقيقة Views 1059
اتهام جديد لإيران بإغراق مهاجرين أفغان بعد تعذيبهم
اتهام جديد لإيران بإغراق مهاجرين أفغان بعد تعذيبهم
Time منذ 18 دقيقة Views 1334
القبض على المتهم بتعذيب شقيقته وقطع أذنها بالرياض
القبض على المتهم بتعذيب شقيقته وقطع أذنها بالرياض
Time منذ 24 دقيقة Views 1994
العلاقة بين الصداع النصفي وكورونا 
العلاقة بين الصداع النصفي وكورونا 
Time منذ 34 دقيقة Views 1263
رفع الحظر عن الفنادق السياحية في مصر بشروط
رفع الحظر عن الفنادق السياحية في مصر بشروط
Time منذ 37 دقيقة Views 1456
صورة مؤثرة لعامل يحرص على تطهير بيت الله الحرام في نهار رمضان
صورة مؤثرة لعامل يحرص على تطهير بيت الله الحرام في نهار رمضان
Time منذ 40 دقيقة Views 483
شاهد.. أخيرا "العوضي" يُعلن زواجه من ياسمين عبدالعزيز رسميا بدون زفاف
شاهد.. أخيرا "العوضي" يُعلن زواجه من ياسمين عبدالعزيز رسميا بدون زفاف
Time منذ 45 دقيقة Views 1881
تحرش تركيا بطائرة وزير الدفاع اليوناني يُشعل الغضب
تحرش تركيا بطائرة وزير الدفاع اليوناني يُشعل الغضب
Time منذ 55 دقيقة Views 1701