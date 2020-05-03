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الأعداد السابقة للصحيفة

بلاغ عن مفقود من هجرة الحليقة بالمدينة المنورة

Time منذ ساعة
Views 1751
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بلاغ عن مفقود من هجرة الحليقة بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
تلقى فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، بلاغا عن شخص مفقود بالقرب من هجرة الحليقة التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

وكثف الفريق البحث والتحري عن المفقود حيث لم يتبين حتى الآن، مكانه، وسنوافيكم التفاصيل.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يوووووووه وانا قعدت اربع ايام حتى ما اقدر افتح عيوني من الصداع
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
دوب أمس جاني تحديث النظام من شركه هواوي وحدثت ودعنا الله
ابو محمد 😎
مزبن الجاني يرحب به ، بأشد تنكيل ..

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