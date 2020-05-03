بلاغ عن مفقود من هجرة الحليقة بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):

تلقى فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، بلاغا عن شخص مفقود بالقرب من هجرة الحليقة التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

وكثف الفريق البحث والتحري عن المفقود حيث لم يتبين حتى الآن، مكانه، وسنوافيكم التفاصيل.