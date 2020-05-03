الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة.

وتنشط الرياح السطحية المثيره للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة تمد الى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة) قد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية منها تمتد الى منطقتي حائل و القصيم .

ويتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق (الجوف، الرياض، الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة) .