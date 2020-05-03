حسم الجدل حول خسارة مؤشر سوق المملكة مستوى 6 آلاف نقطة 

علي القحطاني (صدى):

توقع الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية، محمد الشماسي، أن يخسر مؤشر سوق المملكة مستوى 6000 نقطة الذي وصفه بأنه مستوى قوي من المكاسب، مبني على أساسيات السوق.

وقال الشماسي خلال مقابلة مع قناة " العربية "، إن الموجة السابقة من الهبوط أوصلت مؤشر السوق إلى مستوى 6000 نقطة والآن السوق يتداول عند مستوى 6500 نقطة، مبينا: لا أعتقد أننا سنكسر المستوى السابق، الذي شهدنا.

ولفت إلى أساسيات سوق الأسهم السعودية لم تزل جيدة، و” عندما نشتري الأسهم في الأسعار الحالية، فهي مخصومة جراء جزء كبير من الأحداث السابقة ”.

وأبان أن السوق عكس جزءا كبيرا من التشاؤم من خلال موجة الهبوط الأولى، التي انتهت خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس، لافتا إلى الارتداد بنسبة 20% لمؤشر السوق الذي أعقب موجة الهبوط، و” اليوم خسرنا جزءا من المكاسب ولكن مستوى 6 آلاف مستوى قوي سيحافظ عليه السوق ولن ننزل دون هذا المستوى ".