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أماكن يعلق بها فيروس كورونا في الهواء

Time منذ 39 دقيقة
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أماكن يعلق بها فيروس كورونا في الهواء

وكالات (صدى):
كشف باحثون أن فيروس كورونا الجديد، يعلق في الهواء لفترات طويلة وذلك في الأماكن المزدحمة، والتي لا يوجد بها تهوية.

وقال الباحثون في إطار دراسة تدعم الفكرة القائلة بأن مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال الجسيمات الدقيقة المحمولة جوا، والتي تعرف باسم الهباء الجوي، إنه تم العثور على أجزاء من المادة الوراثية لفيروس كورونا تطفو في الهواء من مراحيض المستشفيات، وفي مساحات داخلية تضم حشودًا كبيرة.

كما تم العثور على بعض هذه الأجزاء في داخل غرف يتخلص فيها الطاقم الطبي من الكمامات والمعدات الواقية المستعملة، داخل مستشفيين في ووهان بالصين.

ولم تشير تلك الدراسة التي نقلتها وكالة بلومبيرغ عن مجلة Nature Research، إلى ما إذا كانت تلك الجزيئات المحمولة في الهواء يمكن أن تسبب العدوى أم لا.

ولفت الباحثون إلى أن الإنسان ينتج نوعين من القطرات عندما يتنفس أو يسعل أو يتكلم، وهي القطرات ذات الحجم الكبير والتي تتساقط على الأرض قبل أن تتبخر، وهي تنقل العدوى في الغالب عن طريق ملامسة الأشياء التي تستقر عليها، أما القطرات الأصغر حجما، فهي التي تشكل الهباء الجوي، والتي يمكن أن تبقى عالقة في الهواء محمولة لعدة ساعات.

وقال الباحثون إن النتائج تسلط الضوء على أهمية التهوية والحد من الزحام، والتأكد من جودة خدمات الصرف الصحي، والاهتمام بالنظافة الدقيقة لدورات المياه في المنشآت العامة والمراحيض العمومية.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
مع اني ما اتابع التلفزيون إلى أنها صدقت ليش يكذب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههه
المجهول
مع المرزوق زِد عليهم الشريطي
زائر
كلها صور معدله ومفبركه

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