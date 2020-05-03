ملياردير أمريكي يحسم قراره بشأن استثماراته في أكبر 4 شركات طيران

واشنطن (صدى):

كشف الملياردير وارن بافيت، رئيس مؤسسة بيركشاير هاثاواي، في الاجتماع السنوي للمؤسسة، ان الشركة باعت حصصها بالكامل في أكبر أربع شركات طيران أمريكية.

وكانت المؤسسة تملك حصصا كبيرة في شركات الطيران، بما في ذلك حصة 11% في دلتا إيرلاينز و10% في أمريكان إيرلاينز وحوالي 10% في ساوث ويست إيرلاينز و9% في يونايتد إيرلاينز.

وتضررت أسهم شركات الطيران بشدة بسبب انهيار الطلب على السفر في الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا.

وألغت شركات الطيران الأميركية مئات آلاف الرحلات بعدما انخفض الطلب على السفر في الولايات المتحدة بنحو 95% ولا يوجد جدول زمني واضح لعودة الرحلات إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وقال بافيت إن توقعات صناعة الطيران تغيرت بشكل كبير في غضون بضعة أشهر فقط. وأضاف “اتخذنا هذا القرار فيما يتعلق بشركات الطيران. سحبنا الأموال بشكل أساسي حتى مع تكبد خسارة كبيرة… لن نمول شركة نعتقد أنها ستلتهم الأموال في المستقبل”.

وأضاف بافيت أن بيركشاير استثمرت حوالي 7 مليارات دولار أو 8 مليارات دولار في حصص شركات الطيران الأربع. وتابع قائلا “لم نحصل على أي شيء مثل 7 أو 8 مليارات دولار وكان ذلك خطئي… أنا من اتخذ القرار”.