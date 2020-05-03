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الأعداد السابقة للصحيفة

"الشورى" يوافق على إجراءات المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات

Time منذ ساعة
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"الشورى" يوافق على إجراءات المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات

عادل الحربي (صدى):
قرّر مجلس الشورى، الموافقة على تعديل نص المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12/ 3/ 1435هـ .

وقال الدكتور يحي الصمعان، إن المجلس وافق في قرار آخر على إجراءات المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات خلال مناقشة تقرير اللجنة حول إجراءات المرحلة الانتقالية لتطبيق النظام خلال هذه الجلسة .

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية , الموقع في مدينة مونتريال بتاريخ 28/ 1/ 1441هـ , الموافق 27/ 9/ 2019 م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
مع اني ما اتابع التلفزيون إلى أنها صدقت ليش يكذب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههه
المجهول
مع المرزوق زِد عليهم الشريطي
زائر
كلها صور معدله ومفبركه

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