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الأعداد السابقة للصحيفة

مهام اللجنة الرئيسة للخطط الدراسية والمناهج

Time منذ ساعة
Views 1615
مهام اللجنة الرئيسة للخطط الدراسية والمناهج

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التعليم، عن مهام اللجنة الرئيسة للخطط الدراسية والمناهج التي تم تشكيلها برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وتضمنت مهام اللجنة الآتي: إقرار الخطط التطويرية للمسارات والخطط الدراسية للمراحل التعليمية كافة وإقرار تطوير وتعديل السلّم التعليمي، وإقرار مواصفات المناهج والبرامج التربوية والمقررات الجديدة ومفرداتها، والتعديل على المقررات القائمة، وإقرار الخطة السنوية لمشاريع ومبادرات المناهج.

كما تتولى اللجنة إقرار معايير المناهج الرقمية في المراحل الدراسية كافة، ومخرجات مشاريع المناهج والخطط الدراسية، وإقرار التغيّرات اللازمة على الأنظمة واللوائح والبرامج والإجراءات والأنظمة الإلكترونية والمعامل والورش المترتبة على التحولات في الخطط الدراسية التي تقرها اللجنة.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
مع اني ما اتابع التلفزيون إلى أنها صدقت ليش يكذب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههه
المجهول
مع المرزوق زِد عليهم الشريطي
زائر
كلها صور معدله ومفبركه

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