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الجيش المصري يُعلن مقتل 126 تكفيرًا في سيناء

Time منذ 18 دقيقة
Views 1323
الجيش المصري يُعلن مقتل 126 تكفيرًا في سيناء

وكالات (صدى):
أعلن القوات المسلحة المصرية، في بيان اليوم الأحد مقتل 126 فردًا "تكفيريا" في عمليات شملت وسط وشمال سيناء، وذلك لمحاربة العناصر الإرهابية التي تنشط في تلك المنطقة، مستغلة التضاريس الصعبة لتلك المناطق.

وجاء البيان رداً على مقتل عدد من أفراد القوات المسلحة المصرية منذ أيام، متأثرين بإنفجار عبوة ناسفة استهدفت أحد عربات الجيش المصفحة، في مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأوضح البيان الذي نشره المتحدث العسكري المصري على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، "استكمالاً للأعمال البطولية التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية فى ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية واستمراراً لتحقيق النجاحات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن النتائج الأتية، تنفيذ عدد (22) مداهمة وعدد (16) عملية نوعية أسفرت عن مقتل (126) فرداً تكفيرياً عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

وأوضح البيان قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير عدد (228) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير عدد ( 116) عربة دفع رباعى منها ( "34" عربة على الإتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى – "62" على الإتجاه الاستراتيجى الغربى – "20" على الإتجاه الاستراتيجى الجنوبى).

وأفاد البيان بإكتشاف وتفجير عدد (630) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات وإكتشاف وتدمير عدد (8) فتحات أنفاق، كما تم ضبط وتدميرعدد (56) سيارة، وعدد (226) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، بجانب القبض على (266) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.

وأشار البيان إلى أنه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة (4) ضباط و(3) ضباط صف و(8) جنود أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية، فيما أكدت القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان للشعب المصري.

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أحدث التعليقات

أبو راما
من جد ماهو صاحي ههههه
زاير
التقرير اليومي و التعليقات المصاحبه له نفوح منها رائحة العنصرية كالعاده حتي في ارمضان اللهم اني صايم .
صالح
الله المستعان وكان
محمد
ههههههه باين وجه الطقوع مألف قصة
منصف
قال الله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين…. هذا أبلغ وصف الايه واضحه ياشيخ لماذا تلزم الناس بحسابات ماليه وحسابيه

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