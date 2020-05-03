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الأعداد السابقة للصحيفة

حساب المواطن: عقد الإيجار من الابن إلى الأم لا يؤثر وفاتورة الكهرباء ليست مطلوبة

Time منذ ساعة
Views 1768
حساب المواطن: عقد الإيجار من الابن إلى الأم لا يؤثر وفاتورة الكهرباء ليست مطلوبة

الرياض (صدى):
أوضح برنامج حساب المواطن، أن عقد الإيجار السكني الذي يكون طرفاه الأم والابن لا يؤثر على الدعم المخصص لكل منهما.

وأشار البرنامج، خلال رده على أحد المتسائلين، إلى أنه لا يؤثر ذلك على الدعم، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم.

وأضاف أنه " في حال كان المستفيد (فرد مستقل) يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب حتى لا يؤثر ذلك على اهليتك وتشمل عقد الايجار الموحد أو صك الملكية للسكن ".

وتابع في رده على سؤال آخر : " فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة ويجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب حتى لا يؤثر على أهليتك وتشمل عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن أو مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة " .

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أحدث التعليقات

أبو راما
من جد ماهو صاحي ههههه
زاير
التقرير اليومي و التعليقات المصاحبه له نفوح منها رائحة العنصرية كالعاده حتي في ارمضان اللهم اني صايم .
صالح
الله المستعان وكان
محمد
ههههههه باين وجه الطقوع مألف قصة
منصف
قال الله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين…. هذا أبلغ وصف الايه واضحه ياشيخ لماذا تلزم الناس بحسابات ماليه وحسابيه

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