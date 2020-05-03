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إفطار رجال الأمن في تبوك أثناء عملهم
منذ ساعة
683
2
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أحدث التعليقات
أبو راما
من جد ماهو صاحي ههههه
زاير
التقرير اليومي و التعليقات المصاحبه له نفوح منها رائحة العنصرية كالعاده حتي في ارمضان اللهم اني صايم .
صالح
الله المستعان وكان
محمد
ههههههه باين وجه الطقوع مألف قصة
منصف
قال الله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين…. هذا أبلغ وصف الايه واضحه ياشيخ لماذا تلزم الناس بحسابات ماليه وحسابيه
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