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وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسة للخطط الدراسية والمناهج

Time منذ 16 دقيقة
Views 1324
وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسة للخطط الدراسية والمناهج

الرياض (صدى):
أصدر معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً يقضي بتشكيل اللجنة الرئيسة للخطط الدراسية والمناهج برئاسة معاليه، وعضوية عدد من المسؤولين والمختصين بهدف رفع فاعلية نواتج التعلّم ومواءمتها مع متطلبات التنمية الوطنية ومهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة.

وتتولى اللجنة مهام إقرار الخطط التطويرية للمسارات والخطط الدراسية للمراحل التعليمية كافة، وإقرار تطوير وتعديل السلّم التعليمي، إلى جانب إقرار مواصفات المناهج والبرامج التربوية والمقررات الجديدة ومفرداتها، والتعديل على المقررات القائمة، إضافة إلى إقرار الخطة السنوية لمشاريع ومبادرات المناهج.

كما تتولى اللجنة إقرار معايير المناهج الرقمية في المراحل الدراسية كافة، ومخرجات مشاريع المناهج والخطط الدراسية، وإقرار التغيّرات اللازمة على الأنظمة واللوائح والبرامج والإجراءات والأنظمة الإلكترونية والمعامل والورش المترتبة على التحولات في الخطط الدراسية التي تقرها اللجنة.

كما أُسند إلى اللجنة الإشراف على البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات وإقرار مخرجاته.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عسى خير إن شاء الله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم ردنا إليك رداً جميلاً يارب العالمين
ابو عمار
الف الف مبروك
**""'سهم'""**😊
اصبح لديهم جرأه وتمادي
هادي
الشاص مضروب

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