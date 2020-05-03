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وظيفة شاغرة في هيئة السوق المالية

Time منذ 19 دقيقة
Views 1212
وظيفة شاغرة في هيئة السوق المالية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة، للعمل بمسمى (أخصائي أمن المعلومات).

وأوضحت الهيئة، أن المهام والمسئوليات: يساهم في وضع الخطة السنوية لإدارة أمن المعلومات والاحتياجات المتعلقة بالميزانية، ويساعد في التطوير والتوثيق والتحديث المستمر للاستراتيجيات والسياسات والإجراءات لإدارة أمن المعلومات، ويساهم في تقيم الثغرات الأمنية واختبارها، وتقدير الخسارة القصوى للجرائم الإلكترونية.

وأشارت إلى أن الملتحق بالوظيفة سينسق مع الإدارات ذات العلاقة ( إدارات تقنية المعلومات) لفحص واختبار شبكة الهيئة بالكامل، والنظم والبرامج للتأكد من متانتها، ويجري فحص واختبارات شاملة لتحديد نقاط الضعف الحرجة في الأنظمة والعمليات والأفراد، ويساهم في إنشاء وإدارة سجلات الأمن الإلكتروني بالتنسيق مع إدارة المخاطر الداخلية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أنه يعد الخطط التقنية للمعالجة من الكوارث، وخارطة طريق لمعالجة كوارث العمل، ويساهم في إعداد استراتيجيات وخطط الوقاية والمعالجة لحوادث خرق البيانات، ويساهم في العمل على تصميم وتقوية أنظمة وتطبيقات الأمن الإلكتروني في هيئة السوق المالية، كما ينسق مع إدارة التحقيق لإجراء التحقيقات المتعلقة بالجرائم الإلكتروني و يقدم الدعم اللازم.

وأضافت: يساهم في إدارة وتقييم "اختصاصي الأمن" ، ويعمل على تصميم وتقوية أنظمة وتطبيقات الأمن الإلكتروني في هيئة السوق المالية، يقدم الدعم التقني و التخصصي لمدير ادارة أمن المعلومات لأي مسائل تتعلق بالتخطيط والتفاعل مع أصحاب المصلحة الخارجيين، ويساهم في تحديد مجالات التحسين في عمليات الإدارة.

وتابعت: يساهم في تحديد ومعالجة ما قد تتعرض له سياسة الهيئة من المخاطر(الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية)، والرفع بشأنها عند الحاجة إلى الجهات المعنية؛ فيما اشترطت درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (الحاسب الآلي، أمن المعلومات) أو ما يعادلها، وأن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية؛ فضلًا عن خبرة لا تقل عن سنتين لدرجة البكالوريوس أو سنة لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال تقنية المعلومات أو ما يعادلها.

وقالت الهيئة، أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد 2020/05/03م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب؛ فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): هنا

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عسى خير إن شاء الله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم ردنا إليك رداً جميلاً يارب العالمين
ابو عمار
الف الف مبروك
**""'سهم'""**😊
اصبح لديهم جرأه وتمادي
هادي
الشاص مضروب

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