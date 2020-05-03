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الأعداد السابقة للصحيفة

قرار عودة الدوري الإيطالي يصدر الأربعاء القادم

Time منذ 41 دقيقة
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قرار عودة الدوري الإيطالي يصدر الأربعاء القادم

وكالات (صدى):
قالت تقارير صدرت اليوم أن القرار الحاسم حول عودة الدوري الإيطالي مرة أخرى سيتم إصداره يوم الأربعاء المقبل، عن طريق رئيس الحكومة جوسيبي كونتي، بعد اجتماع لمجلس الوزراء.

وأعلنت الحكومة الإيطالية، الأحد، موافقتها على عودة أندية الدوري الإيطالي للتدريبات ومن ثم أرسلت وزارة الداخلية قرارا رسميًا للمحافظين، لإبلاغهم بالموافقة على عودة التدريبات الفردية للأندية بداية من يوم غد الإثنين من الغد وحتى 17 مايو.

وتابعت التقارير أن هناك اتجاها لإلغاء المسابقة، في سيناريو مشابه لما حدث في الدوري الهولندي، الذي تم إلغاؤه دون إعلان البطل أو الهابطين، والدوري الفرنسي، ليغ 1، الذي ألغي وتم إعلان باريس سان جيرمان بطلا للمسابقة، مع تحديد المتأهلين إلى المسابقات الأوروبية والصاعدين إلى ليغ 1 في الموسم المقبل.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عسى خير إن شاء الله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم ردنا إليك رداً جميلاً يارب العالمين
ابو عمار
الف الف مبروك
**""'سهم'""**😊
اصبح لديهم جرأه وتمادي
هادي
الشاص مضروب

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