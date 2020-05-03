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«الصحة» : تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

Time منذ ساعة
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«الصحة» : تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن 19% من الحالات المصابة اليوم تعود لسعوديين، و81% لغير سعوديين، و16% للإناث، و84% للذكور.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 27011 حالة، بينها 22693 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، مؤكدًا أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 139 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 369 حالة تعافي جديدة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 4134 حالة، فضلًا عن تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 184 حالة وفاة.

وقال متحدث ‏الصحة، أن هناك 7 مستشفيات في المملكة تختبر 4 طرق علاج، لافتًا إلى أن الطاقة الاستيعابية العامة في المملكة تقارب 80 ألف سرير في كافة القطاعات التي تقدم الخدمات، بينها 8000 سرير بتجهيزات عناية مركزة؛ موجهًا الشكر لكل من ساهم في صندوق الوقف الصحي.

وأضاف: سيكون لدينا نتائج أولية خلال الأسابيع المقبلة، عن طرق العلاج الأربعة.. كما تهدف الدراسة السريرية في المملكة ضمن تحالف عالمي إلى تسريع الأبحاث "متابعًا: " نؤكد مجددًا أن الأطفال وجميع الفئات العمرية معرضة للإصابة بكورونا ".

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عسى خير إن شاء الله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم ردنا إليك رداً جميلاً يارب العالمين
ابو عمار
الف الف مبروك
**""'سهم'""**😊
اصبح لديهم جرأه وتمادي
هادي
الشاص مضروب

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