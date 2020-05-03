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الأعداد السابقة للصحيفة

«الشورى» يوافق على تعديل المادة السابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

Time منذ 15 دقيقة
Views 1266
«الشورى» يوافق على تعديل المادة السابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

الرياض (صدى):
‏‎وافق مجلس الشورى، اليوم الأحد، على تعديل نص المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ  12 /3/ 1435هـ.

وقرر المجلس، خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها (عن بعد)، الموافقة على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وطالب مجلس الشورى، وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاعتماد منصة موحدة، للتسويق والترويج لجذب الاستثمارات الخارجية، ‏كما طالبها بوضع مؤشرات محددة تشمل مساهمة الاستثمار الأجنبي في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة، ونقل وتوطين الخبرة والمعرفة؛ لقياس العائد المتحقق من هذه الاستثمارات.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ما عنده سالفه بياع حكي مثل عيره من العرب بياعين الحكي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحمق
مع المرزوق🔬
الجولان السوري المحتل..جميع سكانه من الدروز جماعة فيصل القاسم من دروز السويداء السورية الارض الجميلة والغنية بالمياه والفواكه بجوار الجولان.. الذي تصدر اسرائيل منتوجاته لاوربا. هل سمعتهم ثورة شعبية للدروز في الجولان السوري المحتل.. طبعا لا والف لا لانهم موالين لليهود..
ابو عمار
اوكي
مع المرزوق🔬
دروز الجليل الاعلى المحسوبين على الفلسطينيين بما انهم عرب داخل حدود فلسطين... جماعة فيصل القاسم الدرزي السوري جنود في الجيش الإسرائيلي وفيصل القاسم يعرف هذا.. فلسطينيين عام 48 يحملون الجنسية الإسرائيلية. ولهم اعضاء في الكنيست الإسرائيلي ( البرلمان ) الأردن ومصر علاقات لدرجة سفارات مع إسرائيل.. لكن أبناء الخليج العربي دائما تحت المجهر ومكروهين بالعلاقة مع إسرائيل وبغير إسرائيل...هذا نعرفه جيدا

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