«الشورى» يوافق على تعديل المادة السابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

الرياض (صدى):

‏‎وافق مجلس الشورى، اليوم الأحد، على تعديل نص المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12 /3/ 1435هـ.

وقرر المجلس، خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها (عن بعد)، الموافقة على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وطالب مجلس الشورى، وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاعتماد منصة موحدة، للتسويق والترويج لجذب الاستثمارات الخارجية، ‏كما طالبها بوضع مؤشرات محددة تشمل مساهمة الاستثمار الأجنبي في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة، ونقل وتوطين الخبرة والمعرفة؛ لقياس العائد المتحقق من هذه الاستثمارات.