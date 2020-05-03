الأمير سلطان بن سلمان: شهر رمضان يذكرني بوالدتي

الرياض (صدى):

قال رائد الفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، بأن شهر رمضان يذكره بوالدته الأميرة سلطانة بنت تركي السديري، والتي توفيت في الشهر الفضيل 1432هـ، ويذكره أيضا بقولها أثناء رحلته للفضاء" بينما أطوف أنا أطوف حول الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، فأن ابني سلطان يطوف في الفضاء".

وأضاف الأمير سلطان في كتابه ٧ ايّام في الفضاء وهو يسترجع هذه الذكريات، فإنه يستذكر لحظات الانتظار الثقيل وهو جالس في مقعده داخل مكوك الفضاء أثناء القيام بالعد التنازلي لإطلاق الرحلة المهيبة والتي كانت تمثل له لحظات من المشاعر المتداخلة بين مشاعر حلم جميل لارتياد هذا العالم الفسيح المجهول، ومشاعر الخوف من المجهول والمفاجآت.

وقال إنه حينها تذكر والدته يرحمها الله وانسابت مشاعره التي يكنها لها من محبة الابن لأمه، والتي ظلت تهبه وإخوته الحنان والعطف وتعطي بغير حدود، وأردف سموه: "أنه كان يخالجه تلك اللحظة إحساس جميل نحو أمه مازال يذكره حتى اليوم".