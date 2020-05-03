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الأعداد السابقة للصحيفة

حرس الحدود الإيراني يعذبون مهاجرون أفغان ويلقون بهم في النهر

Time منذ ساعة
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حرس الحدود الإيراني يعذبون مهاجرون أفغان ويلقون بهم في النهر

طهران (صدى):
لم تجد إيران وسيلة سوى التعذيب لمنع مهاجرين من دخولها ولم ينتهي الأمر فقط على التعذيب بل أقدم حراسها على إلقائهم في النهر غرب البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان أمس إن تحقيقا بدأ في الأمر وقال مسؤول بارز في القصر الرئاسي في كابول إن التقديرات الأولية تشير إلى أن 70 مهاجرا على الأقل كانوا يحاولون دخول إيران من إقليم هرات المجاور لكنهم تعرضوا للضرب وألقي بهم في نهر هريرود.

وقال أطباء في مستشفى مقاطعة هرات إنهم استقبلوا جثثا لمهاجرين أفغان بعضهم توفي غرقا، فيما أوضح شاهد عيان أنه كان أحد 57 من الأفغان الذين قبض عليهم حرس الحدود الإيراني أمس السبت لدى محاولتهم عبور الحدود لإيران بحثا عن عمل فعذبوهم و قام الجنود الإيرانيون بإلقائهم جميعا في نهر هريرود.

ومن جهته قال شاهد عيان إنه نجا أيضا من الواقعة وأشار إلى أن 23 على الأقل من أصل 57 حاولوا العبور لقوا حتفهم في النهر، مضيفا بأن الجنود الإيرانيون حذروهم من أنهم إذا لم يلقوا بأنفسهم في النهر فسيطلقون النار عليهم، وقد تسبب الواقعة أزمة دبلوماسية بين إيران وأفغانستان .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ما عنده سالفه بياع حكي مثل عيره من العرب بياعين الحكي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحمق
مع المرزوق🔬
الجولان السوري المحتل..جميع سكانه من الدروز جماعة فيصل القاسم من دروز السويداء السورية الارض الجميلة والغنية بالمياه والفواكه بجوار الجولان.. الذي تصدر اسرائيل منتوجاته لاوربا. هل سمعتهم ثورة شعبية للدروز في الجولان السوري المحتل.. طبعا لا والف لا لانهم موالين لليهود..
ابو عمار
اوكي
مع المرزوق🔬
دروز الجليل الاعلى المحسوبين على الفلسطينيين بما انهم عرب داخل حدود فلسطين... جماعة فيصل القاسم الدرزي السوري جنود في الجيش الإسرائيلي وفيصل القاسم يعرف هذا.. فلسطينيين عام 48 يحملون الجنسية الإسرائيلية. ولهم اعضاء في الكنيست الإسرائيلي ( البرلمان ) الأردن ومصر علاقات لدرجة سفارات مع إسرائيل.. لكن أبناء الخليج العربي دائما تحت المجهر ومكروهين بالعلاقة مع إسرائيل وبغير إسرائيل...هذا نعرفه جيدا

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