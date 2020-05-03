حرس الحدود الإيراني يعذبون مهاجرون أفغان ويلقون بهم في النهر

طهران (صدى):

لم تجد إيران وسيلة سوى التعذيب لمنع مهاجرين من دخولها ولم ينتهي الأمر فقط على التعذيب بل أقدم حراسها على إلقائهم في النهر غرب البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان أمس إن تحقيقا بدأ في الأمر وقال مسؤول بارز في القصر الرئاسي في كابول إن التقديرات الأولية تشير إلى أن 70 مهاجرا على الأقل كانوا يحاولون دخول إيران من إقليم هرات المجاور لكنهم تعرضوا للضرب وألقي بهم في نهر هريرود.

وقال أطباء في مستشفى مقاطعة هرات إنهم استقبلوا جثثا لمهاجرين أفغان بعضهم توفي غرقا، فيما أوضح شاهد عيان أنه كان أحد 57 من الأفغان الذين قبض عليهم حرس الحدود الإيراني أمس السبت لدى محاولتهم عبور الحدود لإيران بحثا عن عمل فعذبوهم و قام الجنود الإيرانيون بإلقائهم جميعا في نهر هريرود.

ومن جهته قال شاهد عيان إنه نجا أيضا من الواقعة وأشار إلى أن 23 على الأقل من أصل 57 حاولوا العبور لقوا حتفهم في النهر، مضيفا بأن الجنود الإيرانيون حذروهم من أنهم إذا لم يلقوا بأنفسهم في النهر فسيطلقون النار عليهم، وقد تسبب الواقعة أزمة دبلوماسية بين إيران وأفغانستان .