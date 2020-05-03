طريقة شحن بطارية السيارة في دقائق

أميرة خالد (صدى):

ذكرت شركة هيونداي في الشرق الأوسط، اليوم الأحد، عددًا من النصائح والإرشادات الهامة لقائدي السيارات خاصة بشحن البطارية في حال تعرضها للنفاذ في دقائق معدودة؛ لافتة إلى أنه من الضروري توفير أدوات بسيطة لشحن بطارية السيارة.

وأوضحت الشركة، أن تلك الأدوات تتضمن الأسلاك الخاصة بالشحن من جانب، بالإضافة إلى توفير سيارة بطاريتها سليمة لتستخدم لعملية شحن السيارة التي نفذت بطاريتها؛ فيما كشفت عن خطوات شحن البطارية باستخدام أسلاك الشحن من سيارة أخرى.

وقالت الشركة، أن الخطوات تتمثل في: ضع ناقل الحركة في السيارتين على وضع الحياد أو الركن؛ ثم أطفيء المحركين، وقم بتوصيل أحد المشابك الحمراء بالطرف الموجب في البطارية الشاحنة، وبعدها توصيل المشبك الأحمر بالطرف الموجب في البطارية النافذة.

وبعد ذلك: قم بتوصيل أحد المشابك السوداء بالطرف السالب في البطارية الشاحنة؛ ثم قم بتوصيل المشبك الأسود الآخر في الطرف السالب في البطارية النافذة، شغل المحرك في سيارة البطارية الشاحنة، وأخيراً اضغط بهدوء على دواسة الوقود من 2000 إلى 3000 دورة في الدقيقة.