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الملكية الفكرية تعلن عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها

Time منذ 22 دقيقة
Views 1261
الملكية الفكرية تعلن عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لمقدمي طلبات الملكية الفكرية من تاريخ 10 رمضان 1441هـ الموافق 3 مايو 2020م حتى يوم السبت 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م، كمبادرة لتقديم حزمة من الاستثناءات لدعم عملاء الهيئة، وفق القواعد المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والأنظمة المحلية وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها نظاماً في مجالات الملكية الفكرية لكل من براءات الاختراع والنماذج الصناعية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية.

وتمثلت المبادرة في تمديد المهل النظامية حتى تاريخ 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م لكل من خدمات؛ استكمال متطلبات التقديم أو الردود ذات العلاقة بإجراءات المنح أو التسجيل أو التعديل لكافة مجالات الملكية الفكرية، والمقابل المالي السنوي، إضافةً إلى استلام أصول المستندات المصدقة من الجهات المعنية.

تأتي مبادرة الهيئة ضمن حزم المبادرات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في ظل ظروف جائحة كورونا، وإيماناً منها بأهمية دعم مقدمي طلبات الملكية الفكرية وتذليل السبل للاستفادة من مجالاتها وتعزيز استخدامها.

وتدعو الهيئة للاستفادة من كافة خدماتها الإلكترونية بتلك المجالات من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة هنا، وللبلاغات والشكاوى والاقتراحات يمكن التواصل عبر البريد [email protected] وللدعم الفني للطلبات عبر بوابة مركز التواصل هنا أو الرقم المباشر للهيئة 920021421.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ما عنده سالفه بياع حكي مثل عيره من العرب بياعين الحكي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحمق
مع المرزوق🔬
الجولان السوري المحتل..جميع سكانه من الدروز جماعة فيصل القاسم من دروز السويداء السورية الارض الجميلة والغنية بالمياه والفواكه بجوار الجولان.. الذي تصدر اسرائيل منتوجاته لاوربا. هل سمعتهم ثورة شعبية للدروز في الجولان السوري المحتل.. طبعا لا والف لا لانهم موالين لليهود..
ابو عمار
اوكي
مع المرزوق🔬
دروز الجليل الاعلى المحسوبين على الفلسطينيين بما انهم عرب داخل حدود فلسطين... جماعة فيصل القاسم الدرزي السوري جنود في الجيش الإسرائيلي وفيصل القاسم يعرف هذا.. فلسطينيين عام 48 يحملون الجنسية الإسرائيلية. ولهم اعضاء في الكنيست الإسرائيلي ( البرلمان ) الأردن ومصر علاقات لدرجة سفارات مع إسرائيل.. لكن أبناء الخليج العربي دائما تحت المجهر ومكروهين بالعلاقة مع إسرائيل وبغير إسرائيل...هذا نعرفه جيدا

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