الملكية الفكرية تعلن عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها

وتمثلت المبادرة في تمديد المهل النظامية حتى تاريخ 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م لكل من خدمات؛ استكمال متطلبات التقديم أو الردود ذات العلاقة بإجراءات المنح أو التسجيل أو التعديل لكافة مجالات الملكية الفكرية، والمقابل المالي السنوي، إضافةً إلى استلام أصول المستندات المصدقة من الجهات المعنية.
تأتي مبادرة الهيئة ضمن حزم المبادرات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في ظل ظروف جائحة كورونا، وإيماناً منها بأهمية دعم مقدمي طلبات الملكية الفكرية وتذليل السبل للاستفادة من مجالاتها وتعزيز استخدامها.
وتدعو الهيئة للاستفادة من كافة خدماتها الإلكترونية بتلك المجالات من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة هنا، وللبلاغات والشكاوى والاقتراحات يمكن التواصل عبر البريد [email protected] وللدعم الفني للطلبات عبر بوابة مركز التواصل هنا أو الرقم المباشر للهيئة 920021421.