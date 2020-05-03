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باريس سان جيرمان يخسر 200 مليون يورو بسبب إلغاء الدوري

Time منذ ساعتين
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باريس سان جيرمان يخسر 200 مليون يورو بسبب إلغاء الدوري

وكالات (صدى):
قررت رابطة الدوري الفرنسي، إلغاء ما تبقى من الموسم الكروي، وإعلان باريس سان جيرمان بطلا للمسابقة، التي توقفت برفقة العديد من بطولات الدوري الأوروبية في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد، ولا يزال مصيرها غامضا في ظل التقارير المتضاربة حول إمكانية استئناف بعضها قريبا.

وأشارت التقارير إلى أن قرار إلغاء الدوري الفرنسي، إضافة إلى إيقاف جميع المسابقات الرياضية حتى شهر سبتمبر المقبل، سيكون له عواقب رياضية ومالية واسعة النطاق على الأندية الفرنسية، خاصة مع الصعوبات المالية التي يواجهها باريس جيرمان، على وجه الخصوص مما أجبرت إدارة النادي على التحرك مبكرا، وخفض أجور أبرز نجمين في الفريق مما يؤدي إلى خسائر مالية ضخمة بالنسبة لبطل فرنسا، تصل إلى 200 مليون يورو.

وأكدت التقارير أن ما يعزز رحيل مبابي إلى ريال مدريد في الموسم المقبل هو رفض اللاعب توقيع عقد جديد مع ناديه، حيث ينتهي العقد الساري حاليا في صيف 2022، وبالتالي فإن استمرار اللاعب أصبح أمرا ميئوسا منه في نادي العاصمة الفرنسية، مع رغبته الشديدة في ارتداء قميص ريال مدريد".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ما عنده سالفه بياع حكي مثل عيره من العرب بياعين الحكي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحمق
مع المرزوق🔬
الجولان السوري المحتل..جميع سكانه من الدروز جماعة فيصل القاسم من دروز السويداء السورية الارض الجميلة والغنية بالمياه والفواكه بجوار الجولان.. الذي تصدر اسرائيل منتوجاته لاوربا. هل سمعتهم ثورة شعبية للدروز في الجولان السوري المحتل.. طبعا لا والف لا لانهم موالين لليهود..
ابو عمار
اوكي
مع المرزوق🔬
دروز الجليل الاعلى المحسوبين على الفلسطينيين بما انهم عرب داخل حدود فلسطين... جماعة فيصل القاسم الدرزي السوري جنود في الجيش الإسرائيلي وفيصل القاسم يعرف هذا.. فلسطينيين عام 48 يحملون الجنسية الإسرائيلية. ولهم اعضاء في الكنيست الإسرائيلي ( البرلمان ) الأردن ومصر علاقات لدرجة سفارات مع إسرائيل.. لكن أبناء الخليج العربي دائما تحت المجهر ومكروهين بالعلاقة مع إسرائيل وبغير إسرائيل...هذا نعرفه جيدا

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