نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

"هدف" يجدد دعوته للمنشآت لتسجيل فئة من الموظفين في مبادرة دعم التوظيف

Time منذ ساعتين
Views 1741
"هدف" يجدد دعوته للمنشآت لتسجيل فئة من الموظفين في مبادرة دعم التوظيف

الرياض (صدى):
جدد صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف "، دعوته لمنشآت القطاع الخاص لتسجيل السعوديين والسعوديات، الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة "دعم التوظيف" بأثر رجعي، الذي يشمل الفترة بين 1 يوليو 2019م و 27 أبريل 2020م، مضيفًا أنه بنهاية 10 مايو 2020، سيقتصر دعم المبادرة على أي توظيف جديد للمنشآت المستوفية لضوابط المبادرة، وللموظفين الذين تتراوح رواتبهم بين 4 آلاف و 15 ألف ريال، ودون احتساب للأثر الرجعي .

وجدد الصندوق دعوته لمنشآت القطاع الخاص للاستفادة من المبادرة، والتسجيل إلكترونيًا من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عبر الرابط : هنا . .

ويتاح للمنشآت الاستفادة من هذا الاستثناء في مبادرة دعم التوظيف من خلال تسجيل الموظفين والموظفات السعوديين، الذين تتراوح أجورهم بين 3200 ريال و 15 ألف ريال المسجلين لديها من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي) فقط .

وتدعم مبادرة دعم التوظيف، أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في كافة منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك أي توظيف جديد، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% حتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
ما عنده سالفه بياع حكي مثل عيره من العرب بياعين الحكي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحمق
مع المرزوق🔬
الجولان السوري المحتل..جميع سكانه من الدروز جماعة فيصل القاسم من دروز السويداء السورية الارض الجميلة والغنية بالمياه والفواكه بجوار الجولان.. الذي تصدر اسرائيل منتوجاته لاوربا. هل سمعتهم ثورة شعبية للدروز في الجولان السوري المحتل.. طبعا لا والف لا لانهم موالين لليهود..
ابو عمار
اوكي
مع المرزوق🔬
دروز الجليل الاعلى المحسوبين على الفلسطينيين بما انهم عرب داخل حدود فلسطين... جماعة فيصل القاسم الدرزي السوري جنود في الجيش الإسرائيلي وفيصل القاسم يعرف هذا.. فلسطينيين عام 48 يحملون الجنسية الإسرائيلية. ولهم اعضاء في الكنيست الإسرائيلي ( البرلمان ) الأردن ومصر علاقات لدرجة سفارات مع إسرائيل.. لكن أبناء الخليج العربي دائما تحت المجهر ومكروهين بالعلاقة مع إسرائيل وبغير إسرائيل...هذا نعرفه جيدا

أخر الأخبار

تعرف على طرق إزالة العلكة من جسم السيارة
تعرف على طرق إزالة العلكة من جسم السيارة
Time منذ 3 دقائق Views 1039
«الشورى» يوافق على تعديل المادة السابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
«الشورى» يوافق على تعديل المادة السابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
Time منذ 13 دقيقة Views 1261
بالفيديو.. رينارد يمارس تدريباته الرياضية بمنزله
بالفيديو.. رينارد يمارس تدريباته الرياضية بمنزله
Time منذ 15 دقيقة Views 1246
الملكية الفكرية تعلن عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها
الملكية الفكرية تعلن عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها
Time منذ 22 دقيقة Views 1258
تحديث جديد بـ«جوجل ديو» يسمح بإجراء المكالمات بدون رقم هاتف
تحديث جديد بـ«جوجل ديو» يسمح بإجراء المكالمات بدون رقم هاتف
Time منذ 24 دقيقة Views 1297
الأمير سلطان بن سلمان: شهر رمضان يذكرني بوالدتي
الأمير سلطان بن سلمان: شهر رمضان يذكرني بوالدتي
Time منذ 27 دقيقة Views 1386
بالصور.. ضبط مستودع لتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية في القصيم
بالصور.. ضبط مستودع لتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية في القصيم
Time منذ 32 دقيقة Views 1351
محاولة قتل طفل أثناء ممارسته ألعاب الفيديو في غرفته
محاولة قتل طفل أثناء ممارسته ألعاب الفيديو في غرفته
Time منذ 42 دقيقة Views 296
انترميلان يتخلى عن نجمين من أجل عيون "بوجبا "
انترميلان يتخلى عن نجمين من أجل عيون "بوجبا "
Time منذ 44 دقيقة Views 1358
طارق العلي يكشف تعرضه لوعكة صحية
طارق العلي يكشف تعرضه لوعكة صحية
Time منذ 45 دقيقة Views 1287