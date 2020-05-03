الاتحاد الآسيوي يدرس تقليص المباريات المؤجلة لدوري أبطال آسيا

نواف السالم (صدى):

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدرس ضغط وتقليص المباريات المؤجلة لبطولة دوري أبطال آسيا، من أجل استكمال المسابقة؛ حيث شهد الاتحاد مناقشات ومشاورات بشأن استكمال مؤجلات دوري الأبطال.

وأكدت التقارير، أنه تم رفع مقترح جديد يتعلق بتعميم فكرة (البطولة المجمعة)، بألا تكون فقط في دور المجموعات، ولكن سيتم تنفيذها في مباريات ربع النهائي ونصف النهائي؛ لافتة إلى أن الاتحاد الآسيوي يفكر جديا في إقامة هذين الدورين من مباراة واحدة لكل دور، بدل الذهاب والإياب.

ويأتي ذلك على أن تكون بنظام "البطولة المجمعة" ولكن على أرض محايدة، أو حتى غير محايدة، حيث لن يسمح بحضور الجماهير في المباريات المؤجلة؛ فيما رحت الاتحاد الآسيوي بأداء مؤجلات دور المجموعات والذي سيكون بنظام البطولة المجمعة، في مطلع أغسطس المقبل، لكن شريطة أن تؤكد الأندية المشاركة جاهزيتها.