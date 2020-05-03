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الأعداد السابقة للصحيفة

الاتحاد الآسيوي يدرس تقليص المباريات المؤجلة لدوري أبطال آسيا

Time منذ ساعتين
Views 1888
الاتحاد الآسيوي يدرس تقليص المباريات المؤجلة لدوري أبطال آسيا

نواف السالم (صدى):
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدرس ضغط وتقليص المباريات المؤجلة لبطولة دوري أبطال آسيا، من أجل استكمال المسابقة؛ حيث شهد الاتحاد مناقشات ومشاورات بشأن استكمال مؤجلات دوري الأبطال.

وأكدت التقارير، أنه تم رفع مقترح جديد يتعلق بتعميم فكرة (البطولة المجمعة)، بألا تكون فقط في دور المجموعات، ولكن سيتم تنفيذها في مباريات ربع النهائي ونصف النهائي؛ لافتة إلى أن الاتحاد الآسيوي يفكر جديا في إقامة هذين الدورين من مباراة واحدة لكل دور، بدل الذهاب والإياب.

ويأتي ذلك على أن تكون بنظام "البطولة المجمعة" ولكن على أرض محايدة، أو حتى غير محايدة، حيث لن يسمح بحضور الجماهير في المباريات المؤجلة؛ فيما رحت الاتحاد الآسيوي بأداء مؤجلات دور المجموعات والذي سيكون بنظام البطولة المجمعة، في مطلع أغسطس المقبل، لكن شريطة أن تؤكد الأندية المشاركة جاهزيتها.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ما عنده سالفه بياع حكي مثل عيره من العرب بياعين الحكي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحمق
مع المرزوق🔬
الجولان السوري المحتل..جميع سكانه من الدروز جماعة فيصل القاسم من دروز السويداء السورية الارض الجميلة والغنية بالمياه والفواكه بجوار الجولان.. الذي تصدر اسرائيل منتوجاته لاوربا. هل سمعتهم ثورة شعبية للدروز في الجولان السوري المحتل.. طبعا لا والف لا لانهم موالين لليهود..
ابو عمار
اوكي
مع المرزوق🔬
دروز الجليل الاعلى المحسوبين على الفلسطينيين بما انهم عرب داخل حدود فلسطين... جماعة فيصل القاسم الدرزي السوري جنود في الجيش الإسرائيلي وفيصل القاسم يعرف هذا.. فلسطينيين عام 48 يحملون الجنسية الإسرائيلية. ولهم اعضاء في الكنيست الإسرائيلي ( البرلمان ) الأردن ومصر علاقات لدرجة سفارات مع إسرائيل.. لكن أبناء الخليج العربي دائما تحت المجهر ومكروهين بالعلاقة مع إسرائيل وبغير إسرائيل...هذا نعرفه جيدا

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