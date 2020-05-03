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الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف تقنية شاغرة للجنسين في برنامج «يسّر»

Time منذ 13 دقيقة
Views 1253
وظائف تقنية شاغرة للجنسين في برنامج «يسّر»

فاطمة المالكي (صدى):
كشف برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر وظائف تقنية شاغرة (للرجال والنساء)، حديثي التخرج، للعمل بالبرنامج بمدينة الرياض، بمسمى (مسؤول نظم)، من خلال برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.

واشترط البرنامج، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص الهندسة (هندسة الحاسب)، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم.

وشدد على ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً؛ فيما وصف التدريب:- تخطيط قواعد استخدام النظم وتنسيقها وتنفيذها، وضمان سلامة النظام عن طريق التدابير الأمنية؛ بينما المهام التدريبية: خلفية في إدارة نظم التشغيل مثل ويندوز ولينيكس، وخبرة في ادوات الاتمتة وإدارة الاعدادات مثل (Puppet, Ansible, Scripts).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى معرفة في كتابة وصياغة لغات البرمجة والبرمجة النصية (Shell Scripting)، ومعرفة بتقنيات وخدمات المصادر المفتوحة والخدمات السحابية، القدرة على العمل الجماعي والتعامل مع العملاء، خبرة في أنظمة الحاويات (Containers)، وخبرة في أدوات التطوير المستمر (CI/CD)

وأضاف البرنامج أن من بين المهام: خبرة في المنصات السحابية العامة مثل AWS, Azure، وخبرة في أنظمة المراقبة والإدارة في تقنية المعلومات؛ فضلًا عن خبرة في معالجة وتتبع الأخطاء التقنية في البيئات التجريبية والعاملة؛ بينما التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2020/05/03م وينتهي بتاريخ 2020/06/03م، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي

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أحدث التعليقات

تهاني
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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
ابو عمار
ههههههههههههههه .. لماذا كل هذا الخوف من اليهود ؟ على فكره اليهود يختلفون عن الصهاينه ... اليهود موجودين في البلاد العربيه وان كان بعظهم متخفي . ثم لماذا يوجهه الاتهام لدول الخليج العربي في موضوع التطبيع ؟ طيب اسرائيل لها علاقه سياسيه مع الاردن و ومع مصر والمغرب وقطر وعمان والامارات والبحرين قد يكون ليست علاقه دبلوماسيه مع بعض دول الخليج بأستثناء الكويت والسعوديه . كل يوم تجينا اتهامات من الفلسطينين ومن بعض العرب واتهامنا في موضوع التطبيع مع الصهاينه ويتناسون انهم او المطبعين ولهم سفارات في تلأبيب ولكن هذا يدل على الحقد والكره لدول مجلس التعاون الخليجي العربي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههه جاكم ابو زغود ورديه وياويلكم منه تتفرحون بموت ذا مسوي راسه مربع وتبغون الهدوا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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