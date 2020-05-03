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الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف شاغرة للأطباء والتمريض بصحة تبوك

Time منذ 52 دقيقة
Views 1472
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وظائف شاغرة للأطباء والتمريض بصحة تبوك

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، وظائف للأطباء والتمريض، للعمل في علاج ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) لدعم مستشفيات المنطقة.

واوضحت المديرية أن العمل سيكون عن طريق برنامج التعاقد المؤقت، والتخصصات المطلوبة" عناية مركزية، أمراض صدرية، باطنية، جراحة، طب الأطفال، النساء والولادة، التخدير، حديثي الولادة، أمراض معدية، علاج تنفسي، تمريض

وبينت المديرية أن الشروط المطلوبة هي وجود تصنيف وتسجيل ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الممارس الصحي الذي على رأس العمل في القطاع الحكومي عليه احضار إجازة رسمية من جهة عمله لا تقل عن 45 يوما ومن يعمل في القطاع الخاص يحضر خطاب عدمم ممانعة من المنشأة التي يعمل بها.

ولمزيد من التفاصيل اضغط الرابط التالي من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

تهاني
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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
ابو عمار
ههههههههههههههه .. لماذا كل هذا الخوف من اليهود ؟ على فكره اليهود يختلفون عن الصهاينه ... اليهود موجودين في البلاد العربيه وان كان بعظهم متخفي . ثم لماذا يوجهه الاتهام لدول الخليج العربي في موضوع التطبيع ؟ طيب اسرائيل لها علاقه سياسيه مع الاردن و ومع مصر والمغرب وقطر وعمان والامارات والبحرين قد يكون ليست علاقه دبلوماسيه مع بعض دول الخليج بأستثناء الكويت والسعوديه . كل يوم تجينا اتهامات من الفلسطينين ومن بعض العرب واتهامنا في موضوع التطبيع مع الصهاينه ويتناسون انهم او المطبعين ولهم سفارات في تلأبيب ولكن هذا يدل على الحقد والكره لدول مجلس التعاون الخليجي العربي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههه جاكم ابو زغود ورديه وياويلكم منه تتفرحون بموت ذا مسوي راسه مربع وتبغون الهدوا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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