وظائف شاغرة للأطباء والتمريض بصحة تبوك

فاطمة المالكي (صدى):

طرحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، وظائف للأطباء والتمريض، للعمل في علاج ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) لدعم مستشفيات المنطقة.

واوضحت المديرية أن العمل سيكون عن طريق برنامج التعاقد المؤقت، والتخصصات المطلوبة" عناية مركزية، أمراض صدرية، باطنية، جراحة، طب الأطفال، النساء والولادة، التخدير، حديثي الولادة، أمراض معدية، علاج تنفسي، تمريض

وبينت المديرية أن الشروط المطلوبة هي وجود تصنيف وتسجيل ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الممارس الصحي الذي على رأس العمل في القطاع الحكومي عليه احضار إجازة رسمية من جهة عمله لا تقل عن 45 يوما ومن يعمل في القطاع الخاص يحضر خطاب عدمم ممانعة من المنشأة التي يعمل بها.

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