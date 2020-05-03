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الأعداد السابقة للصحيفة

مسن يروي مشاهد رمضانية في الطائف قبل 80 عاما

Time منذ 40 دقيقة
Views 1546
مسن يروي مشاهد رمضانية في الطائف قبل 80 عاما

الطائف (صدى):
ارتبطت محافظة الطائف قديما مثل غيرها من مدن منطقة مكة المكرمة بعادات وتقاليد خلال شهر رمضان المبارك ، ووثق المعاصرون من الأهالي في رواياتهم مشاهد الحياة الاجتماعية آنذاك .

وتحدث المؤرخ عيسى بن علوي القصير 82 عاماً سارداً ذكريات تفوح بعبق الماضي لواقع الحياة في المنطقة التاريخية بالطائف " وسط البلد " ،وأورد صوراً من العادات الاجتماعية والروحانية التي تعم المشهد وكيف تناقلها الأهالي جيلاً بعد آخر .

وأوضح المؤرخ القصير أنه مع حلول الشهر الفضيل تطيب النفوس ابتهاجاً ببلوغه والتسابق إلى فعل الخيرات ، في حين تبرز أهم الملامح الرمضانية على غير العادة في أسواق الطائف القديمة وأهمها وسط السوق " برحة مسجد الهادي " وباب الريع ، وسويقة، وسوق الخميس، وحي السليمانية ، وباب الحزم ، وباب العباس ، بدكاكينه العتيقة وأزقته وبرحاته المتعرجة فيعرض فيها صنوف من الطعام والبضائع واللوازم المنزلية. ً

وبين أن سوق البلد اشتهر بدكاكين بيع السمن والعسل، وأنواع الحبوب والملابس ، والخضار والفاكهة واللحوم وتعرف " بالمنشية " ، واصفاً تلك الفترة بقوله :" عاش الناس سنوات عامرة بالحب والعطاء، وعشنا بعدهم على ذكريات تاريخهم وعاداتهم الطيبة " .

وتحدث المؤرخ عيسى القصير عن نمط الحركة في السوق فقد كانت تبدأ يومياً عند الساعة السابعة صباحا وتزداد الحركة بعد صلاة الظهر إلا أن ما يميز السوق في شهر رمضان كثافة المتسوقين وتنوع المعروض والمهن غير المألوفة عن باقي الأشهر ،مثل بائعي السمبوسك والكنافة البلدي، واللقيمات والحلويات الذين يقفون أمام بسطاتهم يعرضون ما لذ وطاب من الأكلات الرمضانية، مشيراً إلى أن مواقع هذه البسطات يكثر في باب الريع، مروراً بسويقة إلى برحة مسجد الهادي، إلى البئر المالحة .

وتابع سرده عن حال النشاط التجاري في تاريخية الطائف إذ كان ما يعرف بوسط السوق " الهجلة " محطة يرد إليها المسوقون من أهالي البوادي في الشفا والقيم ووادي محرم وبني مالك وبني سعد والقريع وشقصان وليا، لبيع منتوجاتهم من الفواكه الموسمية في فصل الصيف والسمن والعسل والأجبان ، والأغنام والبيض والدواجن البلدي .

واستذكر المؤرخ القصير بعض الأهازيج التي ما زال يحفظها فكانت تملأ فضاء المكان يصدح بها الباعة ( فطورك يا صائم.. في الجنة جوه يا صائم.. وحَّد ربك يا صائم.. فطورك يا صائم ).

وقال :" قبيل صلاة المغرب يستعد الجميع لتناول الإفطار فتتزامن مع رفع الآذان أصوات مدافع الإفطار، وبعد صلاة المغرب اعتاد الغالبية على أخذ قسط من الراحة ومن ثم آداء صلاة العشاء والتراويح في المساجد ومن أشهرها مسجدي العباس والهادي وقديما كانت تضاء بالفوانيس والأتريك فتؤدى صلاة التراويح بخمس تسليمات".

وتطرق إلى العادات الاجتماعية في ليالي رمضان فيكثر التواصل والتزاور بين الأهل والأقارب والجيران ، كما تستغل فضيلة هذا الشهر الكريم في إصلاح ذات البين بين المتخاصمين ، لافتاً الانتباه إلى أن المجتمع الطائفي قديما يخص الأطفال بمساحة من التسلية من خلال تجهيز بعض المواقع بالألعاب وممارسة بعض الأنشطة الرياضية ،فيما تتنوع اهتمامات الشباب بين ممارسة الرياضات الجماعية والتزاور على مستوى الأحياء في ذلك الوقت "حي وسط البلد اليمانية ومعشي والعزيزية والشرقية وسط أهازيج ليلية اعتاد سماعها أهالي وسط البلد.

وقبيل نهاية شهر رمضان بخمسة أيام تنتشر بسطات الحلوى في وسط السوق المحلي منها والمستورد السوري " الحلقوم" ومتطلبات إفطار العيد.

وختم القصير حديثه بالاستعدادات لفرحة ليلة العيد التي تشع فرحا وسرورا وبهجة تفوح منها رائحة الورد والعود وتزهو الطرقات بالروائح العطرية الجميلة ابتهاجا بالعيد السعيد .

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أحدث التعليقات

تهاني
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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
ابو عمار
ههههههههههههههه .. لماذا كل هذا الخوف من اليهود ؟ على فكره اليهود يختلفون عن الصهاينه ... اليهود موجودين في البلاد العربيه وان كان بعظهم متخفي . ثم لماذا يوجهه الاتهام لدول الخليج العربي في موضوع التطبيع ؟ طيب اسرائيل لها علاقه سياسيه مع الاردن و ومع مصر والمغرب وقطر وعمان والامارات والبحرين قد يكون ليست علاقه دبلوماسيه مع بعض دول الخليج بأستثناء الكويت والسعوديه . كل يوم تجينا اتهامات من الفلسطينين ومن بعض العرب واتهامنا في موضوع التطبيع مع الصهاينه ويتناسون انهم او المطبعين ولهم سفارات في تلأبيب ولكن هذا يدل على الحقد والكره لدول مجلس التعاون الخليجي العربي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههه جاكم ابو زغود ورديه وياويلكم منه تتفرحون بموت ذا مسوي راسه مربع وتبغون الهدوا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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