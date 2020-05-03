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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. "الأحمري" يروي قصة تعرض شقيقته للتهديد من قبل 4 ملتحين

Time منذ ساعتين
Views 2686
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بالفيديو.. "الأحمري" يروي قصة تعرض شقيقته للتهديد من قبل 4 ملتحين

الرياض (صدى):
روى الكاتب الصحفي عضوان الأحمري، تفاصيل تعرض شقيقته للتهديد من قبل 4 ملتحين.

وقال الأحمري خلال لقاءه ببرنامج " الليوان " : " عندما كانت شقيقتي في المتوسطة هددها 4 ملثمين ملتحين وقالوا لها: أوصلي رسالة لأهلك .. الأسبوع القادم، إما أنتي أو أبوكي أو أخوكي الليبرالي " .

وأوضح الأحمري أنه بعد عودته من نيويورك قدم بلاغ ضدهم ثم طلبت منه والدته ألا يلاحقهم، فيما علم بعد ذلك بأنه تم القبض عليهم.

وعن اتهامه بنشر الأفكار الصهيونية والليبرالية في المجتمع، قال الأحمري: إنه كان يعمل في صحيفة الوطن ويدخل في قضايا جدلية، وأنه تم انتاج مقطع " زوار الحاخمات " بهدف اغتيال شخصيته مشيرا إلى أنهم جمعوا عدة موضوعات كتبها في صحيفة الوطن متعلقة بعمل المرأة وفوضى فتاوى الفضائيات، ليهاجموه، ثم يهاجموا أعضاء مجلس الشورى وآخرين بعد ذلك.

وأشار إلى أن هذا المقطع وغيره شكل صورة ذهنية سببت الأذى لأهله حيث أدعوا أنه شخص محارب للدين والمجتمع.

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أحدث التعليقات

Z
واضح ان العامل دخلته صدمة من الاسلوب
abdul
ايش يعني ذكر لحاهم ؟ هل لابسين غتر، عقال، كانوا لابسين نظارات، كالسونات، احذية...؟ لون لباسهم احذيتهم...طولهم، عرضهم، لهجتهم، ؟ مفروض تشرح كل شيئ مو تتوقّف علي لحاهم ! وطالما تركوا ظرف هل وصّلته الي المباحث ليتعرفوا عليهم من خطّهم ؟
محمد خالد
مصيرك يا مبارك تصير كرت محروق يرمى في الزبالة مثل سلفك عبدالله بن علي آل ثاني
ابو محمد 😎
كلكموه وفي مزبن الجاني طشوه ..
abdul
اعوذ بالله. اشهالخبر.

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