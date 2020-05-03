مصر تعلن مقتل 18 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار ببئر العبد

القاهرة (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، مقتل 18 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن أثناء استهداف وكر لهم في محيط " بئر العبد " شمال سيناء.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إن هذا يأتي في إطار استمرار جهود الوزارة لملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت بها عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة.

وأوضحت الوزارة أنه عثر بحوزة العناصر الإرهابية على 13 سلاحًا آليًا، و3 عبوات معدة للتفجير، وحزامين ناسفين، مؤكدًة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة التحقيق.

وتأتي هذه العملية بعد يومين من هجوم " بئر العبد " ، الخميس الماضي، والذي استهدف بعبوة ناسفة إحدى المركبات المدرعة، نتج عنها استشهاد وإصابة 10 أفراد من الجيش المصري.

اقرأ أيضًا: