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الأعداد السابقة للصحيفة

الإطاحة بمواطن زعم وجود حالة «كورونا» في أملج

Time منذ ساعتين
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الإطاحة بمواطن زعم وجود حالة «كورونا» في أملج

تبوك (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبّان، بأنه إشارة إلى المقطع الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يبث شائعة ومعلومات مغلوطة عن إصابة حالة بفيروس "كورونا" بمحافظة أملج، وانتقال العدوى لعدد كبير من الأشخاص المخالطين، وانتشار الفيروس في المرافق والمجمعات التجارية، بغرض الإرجاف ونشر الهلع بين أهالي المحافظة.

فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل من الله - من تحديد هويته والقبض عليه وهو ( مواطن بالعقد الرابع من العمر )، وجرى استكمال الإجراءات بحقه، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الناس تعاطفت معك يوم انت تبكي ابي ما يبغني ابي يسبني تدخلت حتى حقوق الانسان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الناس تعاطفت معك يوم انت تبكي ابي ما يبغنىي ابي يسبني
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
مالت عليها زوجها باقي عايش وهي مستعجله تبغى تسبقه. ويمكن يشفي ويأخذ غيرها زين زاحت عن طريقه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الى والله من كبودكم المقلبه إلى ما ترد شي صابكم الله نكبتم العالم تسببت في حجر الناس الجن تتصفد في رمضان لمده شهر العالم من شهر رجب وصلنا ثلاث اشهر ويمكن يخرجون الجن قبلنا كلها بسببكم يا القمايم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الى والله من كبودكم المقلبه إلى ما ترد شي صابكم الله نكبتم العالم تسببت في حجر الناس الجن تتصفد في رمضان لمده شهر العالم من شهر رجب وصلنا ثلاث اشهر ويمكن يخرجون الجن قبلنا كلها بسببكم يا القمايم

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