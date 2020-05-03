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وزير المالية: الإيرادات انخفضت بشكل كبير والحكومة تستدين من الأسواق العالمية (فيديو)

Time منذ يوم
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وزير المالية: الإيرادات انخفضت بشكل كبير والحكومة تستدين من الأسواق العالمية (فيديو)

الرياض (صدى):
قال وزير المالية محمد الجدعان، إن الإيرادات انخفضت بشكل كبير سواء النفطية أو غير النفطية منذ مطلع العام، مؤكدا:" ملتزمون باستدامة المالية العامة وبتوفير ما يلزم لمواجهة كورونا.

وشدد الجدعان خلال حواره في قناة العربية:" سنتخذ إجراءات صارمة جدا وأنها قد تكون مؤلمة ولكنها ضرورية "، مبينا أن المملكة لم تواجه مثل هذه الأزمة في مواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار الجدعان إلى أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة.

وأردف الجدعان أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.

وأبان الجدعان:" يجب أن نخفض ونخفض بشدة من مصروفات الميزانية، وننظر في خيارات كبيرة جدا الآن "، موضحا أن الحكومة قررت الاستدانة بشكل أكبر من الأسواق العالمية، ولكن ذلك وحده لا يكفي، وعلى الحكومة النظر إلى قائمة النفقات في الميزانية وتوفير الأقل ضررا على المواطنين.

وتابع الجدعان أن بعض المشاريع ستمدد بطبيعتها وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، إضافة إلى أن بعض النفقات مثل تلك المتعلقة بالسفر والانتدابات ستنخفض بشكل طبيعي.

 

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أحدث التعليقات

احمد
الغازات بالامكان مسكها وماراح تضرنا دقايق . اما مقارنتها بسلس البول فهذا خطأ
abdul
اصلا المسلسلات الرمضانية من اعمال شياطين الانس لالهاء الصائمين عن تلاوة القرآن والاستغفار وقيام التراويح. فلا اتوقع من المخرِّبين غير خراب اكثر واضلال الناس.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سبحان الخبر إلى قبلك مباشره مهرك فيه حبه تمره وحبه رطب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
دبل حبه تمره وحبه رطب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء على المعلومات المفيده

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