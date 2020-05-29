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بالصور.. ضبط 4 مركبات مارس قائدها التفحيط خلال أيام العيد بالشرقية
منذ ساعة
1468
1
نايف السالم (صدى):
ضبطت الإدارة العامة للمرور في المنطقة الشرقية، أربع مركبات مارس قائدها التفحيط خلال أيام العيد، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأكدت أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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أحدث التعليقات
القرني
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@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فصل عليهم🤣🤣🤣
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الي يجيبها لعمره يستاهل
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