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القحطاني للددو:" مصيرك النار إن لم تتب! "

Time منذ ساعة
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القحطاني للددو:" مصيرك النار إن لم تتب! "

علي القحطاني (صدى):
أوضح الداعية ماهر بن ظافر القحطاني أن ما قاله الداعية الموريتاني محمد الحسن ولد الددو، إن لم يتب عنه فسوف يكون مصيره النار بنص الآية.

وأضاف القحطاني على حسابه في موقع " تويتر ": " سبحان الله الذي لا إله إلا هو.. من نطق بالبدعة وشق الصف للعمل بها كالخروج على ولي الأمر وعارض السنن بالرأي أجرى الله على لسانه ما يضحك منه ".

وأشار القحطاني إلى أنه درس الحديث فقها وتراجم نحو خمسة وعشرين سنة ولم يسمع قط في من ذكر من الصحابة صحابي اسمه جبل أحد، كما زعم الإخواني المبتدع الددو.

واختتم القحطاني :" مثل الددو إن لم يتب متوعد بالنار .. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم حيث قد خالف الإجماع ".

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فصل عليهم🤣🤣🤣
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الي يجيبها لعمره يستاهل

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