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التجارة تُعلن منع تقديم المعسل والشيشة في المطاعم والمقاهي

Time منذ 33 دقيقة
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التجارة تُعلن منع تقديم المعسل والشيشة في المطاعم والمقاهي

علي القحطاني (صدى):
أعلنت وزارة التجارة، عن الإجراءات الاحترازية لمحلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية إعتباراً من يوم الأحد 8 شوال .

من جانبه، صرّح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، بأنه إعتباراً من يوم الأحد 8 شوال وحتى يوم 28 شوال ستستقبل المحلات والمولات والمطاعم والمقاهي المستهلكين خلال ساعات السماح بالتجول من 6 ص حتى 8 م ، وتواصل العمل "في أوقات المنع" حتى الـ 12 ليلاً فقط عبر تطبيقات التوصيل ونقل الطرود والبضائع أو اسطولها الخاص .

وأضاف: في المطاعم والمقاهي عدد الجالسين على طاولة واحدة يجب ألا يزيد عن 4 أشخاص (إلا إذا كانوا من عائلة واحدة)، ويمنع وضع الأغطية القماشية على الطاولات ليسهل تنظيفها بعد كل استعمال .

وأردف: في المطاعم والمقاهي يمنع تكدس العملاء في الخارج ، وعليهم تفعيل الحجز المسبق ويكون انتظار العملاء في سياراتهم وليس أمام البوابة.

وأشار إلى أن تقديم المعسل والشيشة في المطاعم والمقاهي غير مسموح به حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

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