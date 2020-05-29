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شاهد.. غضب بعد العثور على نساء عاريات بمعتقلات تركيا في عفرين

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شاهد.. غضب بعد العثور على نساء عاريات بمعتقلات تركيا في عفرين

وكالات (صدى):
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن ندلاع احتجاجات غاضبة في مدينة عفرين شمال سوريا على إثر العثور على ”نساء عاريات“ في أحد مقار فصيل موالٍ لتركيا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "المقاتلين المهجرين من ريف دمشق في عفرين خرجوا في تظاهرات مطالبة بطرد ومحاسبة (فرقة الحمزات) وهي فصيل معارض تابع لتركيا بعد اشتباكات عنيفة معها".

وأكد على أن النساء المحتجزات اللاتي عثر عليهن في المقر هن كرديات؛ حيث كانت وحدات حماية الشعب الكردية تسيطر على المدينة قبل السيطرة عليها من قبل تركيا والفصائل الموالية لها.

وتابع :"الأهالي طالبوا بتسليم جميع المتورطين ومحاسبتهم، بالإضافة إلى توضيح سبب وجود نساء عاريات في معتقلات الفرقة".

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