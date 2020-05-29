الفيفا يصدر بروتوكولا طبيا لجميع الاتحادات من أجل تسهيل عودة استئناف المسابقات

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، عن بروتوكول طبي لتنظيم عملية استئناف المباريات هذا الموسم، في إطار خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وعرض فيفا ورقة طبية رياضية اتخذ خلالها التدابير اللازمة لحماية اللاعبين ووقايتهم، بعد مشاورات مستمرة مع عدد من الخبراء والأطباء، لتعزيز النظافة، والابتعاد الجسدي، إضافة إلى خيارات التعايش مع الفيروس خلال الوقت الراهن.
ويأتي في مسودة الاتحاد الدولي أهمية التخطيط لعودة آمنة لكرة القدم في أقرب وقت، نظراً للفوائد الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه اللعبة على مستوى العالم.
وأوصى بعمل اختبارات لجميع اللاعبين بفحوصات فيروس كورونا، على أن يتم إجراء أول اختبار قبل 72 ساعة من استئناف أنشطة كرة القدم، بالإضافة إلى منع حاملي الفيروس بدون أعراض من اللعب حتى ظهور عينة سلبية.
وأكد المسؤولون على إجراء الاختبار الثاني قبل بدء الدورة التدريبية الأولى، وبعده اختبار المشاركين في كرة القدم في المنزل أو في مواقع محددة في أنديتهم من قبل أطباء الفريق بشكل دوري بين الحين والآخر، مع التأكيد على عدم السماح للمشاركين في كرة القدم الذين أثبتت نتائجهم الإيجابية بالمشاركة حتى يتم تعافيهم، وإثبات سلبية الفحوصات مرتين على التوالي.
ومن التحاذير اللازمة، أهمها تعقيم المعدات الرياضية أو الرياضية بانتظام، وتجنب مشاركة المعدات الرياضية ، مثل زجاجات المياه، مع استراتيجيات للحد من الاتصال بالأبواب المفتوحة أو ذات الاتجاه الأحادي في الدخول والخروج، دون نسيان تجنب المصافحة والاحتفالات وأي اتصال شخصي آخر.