نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مواعيد التسجيل لرياض الأطفال والصف الأول في نظام نور

Time منذ 44 دقيقة
Views 2043
مواعيد التسجيل لرياض الأطفال والصف الأول في نظام نور

عادل الحربي (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، عن بدء التسجيل عبر نظام نور للصف الأول الابتدائي يوم الاثنين ١٤٤١/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٢م.

وأوضحت أنه سيبدأ التسجيل لمرحلة رياض الأطفال يوم الاثنين ١٤٤١/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٧/٦م.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الرماد هو بقايا المادة النافقة
د محمد ماجد بخش
الهيمتة الكمومية مجرد خبرة تلقي وتبقي الحيرة في عقول الأجيال حول غاية الكتلة والطاقة الحقيقية وعلاقة وأهمية الروح لحياة الجسد
زعيم اااسيا
معروف الصياحين الباكيين يخالفون الانظمه ولايشرفون الوطن مثل الهلال والاتحاد وتحقيق بطولات اسيويا ويبغون يزاحمون العمالقه في القمه اوبطولات مجرد حراج تجي للواقع لاشيء
د محمد ماجد بخش
فسخ مجال الكتلة هو احتراق المادة
د محمد ماجد بخش
الذرة والمجال المغلف المحدد المتحكم المتواجد حولها مثل روح تبقي المادة في حيز الكتلة

أخر الأخبار

موقف محرج لمذيعة بسبب قرد
موقف محرج لمذيعة بسبب قرد
Time منذ 3 دقائق Views 116
زينب العسكري وازمة الكورونا
زينب العسكري وازمة الكورونا
Time منذ 3 دقائق Views 136
ثور افريقي تعرض لكسر في قدمه اليمنى من فك التمساح ثم مات من كسره
ثور افريقي تعرض لكسر في قدمه اليمنى من فك التمساح ثم مات من كسره
Time منذ 4 دقائق Views 158
العدل: لن نستقبل أي مستفيد خلال أول أسبوع بعد عودة العمل
العدل: لن نستقبل أي مستفيد خلال أول أسبوع بعد عودة العمل
Time منذ 4 دقائق Views 1110
لقطات من مباراة الاتحاد والجبلين عام 1400 هـ
لقطات من مباراة الاتحاد والجبلين عام 1400 هـ
Time منذ 5 دقائق Views 140
شرح كيفية اختراق فيروس كورونا جسم الانسان
شرح كيفية اختراق فيروس كورونا جسم الانسان
Time منذ 6 دقائق Views 165
كويتية ناويه تضرب الكورونا !
كويتية ناويه تضرب الكورونا !
Time منذ 6 دقائق Views 142
بالفيديو.. المري يوضح حكم قول " بحق محمد " 
بالفيديو.. المري يوضح حكم قول " بحق محمد " 
Time منذ 8 دقائق Views 1179
وزير الصحة: «نحن في البداية ونعتمد على التزامكم»
وزير الصحة: «نحن في البداية ونعتمد على التزامكم»
Time منذ 15 دقيقة Views 1300
إصابة 5 أفراد بفيروس كورونا في رنية خلال تجمعات العيد
إصابة 5 أفراد بفيروس كورونا في رنية خلال تجمعات العيد
Time منذ 19 دقيقة Views 1342