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مواعيد التسجيل لرياض الأطفال والصف الأول في نظام نور
منذ 44 دقيقة
2043
عادل الحربي (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، عن بدء التسجيل عبر نظام نور للصف الأول الابتدائي يوم الاثنين ١٤٤١/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٢م.
وأوضحت أنه سيبدأ التسجيل لمرحلة رياض الأطفال يوم الاثنين ١٤٤١/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٧/٦م.
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