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شاهد.. قصة " عمارة باخرة  الرياض " أعجوبة الستينيات 

Time منذ ساعة
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شاهد.. قصة " عمارة باخرة  الرياض " أعجوبة الستينيات 

حمود العنزي (صدى):
تعد " عمارة الباخرة " معلم من معالم الرياض المعمارية في الستينيات الميلادية.

وحرص القائمون عليها أن تظهر في تصميم معماري فريد يغاير التصاميم المنتشرة في ذلك الوقت لتصبح أشهر عمار في الرياض إلا أن هذه العمارة لها قصة مختلفة عن أي عمارة.

وأنشئت عمارة الباخرة في عام 1966م في شارع الخزان في أحد أحياء الرياض، وكانت ذات شكل مميز ولافت للأنظار ولكن لم يكن هذا هو سبب شهرتها  الوحيد، ولكن بسبب الأطباء الذين كانت لهم عياداتهم الطبية الخاصّة فيها ويرتادها أهالي الرياض.

ولجأ أهالي الرياض إلى الأطباء في عياداتهم الخاصة داخل عمارة الباخرة لأخذ العلاج، وكان من أشهر هؤلاء الأطباء هو الدكتور " عبدالحميد عثمان " طبيب الأطفال، وكان هذه الفترة هي الفترة الذهبية في حياة هؤلاء الأطباء.

 

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أحدث التعليقات

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