روجر فيدرر يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا ورونالدو الثاني

وكالات (صدى):
تصدّر روجر فيدرر قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا لعام 2020 بعد أن أزاحت أزمة ”كوفيد-19“ نجم كرة القدم ليونيل ميسي من القمة، وفقًا لتقرير مجلة ”فوربس“ السنوي الذي نشرته، اليوم الجمعة.
وربح أسطورة التنس السويسري، الحاصل على 20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، 106.3 مليون دولار في آخر 12 شهرًا ليتقدم 4 مراكز وأصبح أول لاعب تنس يتصدر هذه القائمة.
وجاء بعده نجوم كرة القدم: كريستيانو رونالدو (105 ملايين دولار)، وميسي (104 ملايين دولار)، ونيمار (95.5 مليون دولار)، ثم لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس (88.2 مليون دولار) في قائمة الخمسة الأوائل.
وقال كيرت بادنهاوزن، كبير محرري فوربس:“وباء كورونا تسبب بتقليص رواتب ميسي، ورونالدو، ليفتح الباب أمام لاعب تنس لتصدر تصنيف الرياضيين الأعلى أجرًا لأول مرة“.
وتخطت لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا (37.4 مليون دولار) المصنفة 29 في القائمة منافستها سيرينا وليامز (36 مليون دولار) لتصبح الرياضية الأعلى أجرًا، وهما السيدتان الوحيدتان في القائمة.
وهيمن لاعبو كرة السلة على القائمة بوجود 35 لاعبًا ضمن أول 100 اسم مقابل 14 لاعبًا لكرة القدم و6 من لاعبي التنس.
وجاءت قائمة أكثر الرياضيين حصدًا للأجور خلال 2020 على النحو التالي:
1 – روجيه فيدرر 86 مليون إسترليني
2 – كريستيانو رونالدو 85 مليون إسترليني
3 – ليونيل ميسي 84 مليون إسترليني
4 – نيمار 77 مليون إسترليني
5 – ليبرون جيمس نجم كرة السلة 71 مليون إسترليني
6 – ستيفن كورى نجم كرة السلة 60 مليون إسترليني
7 – كيفن دورانت نجم كرة السلة 52 مليون إسترليني
8 – تايغر وودز نجم الغولف 50 مليون إسترليني
9 – كيرك كوسينس نجم كرة القدم الأمريكية 49 مليون إسترليني
10 – كارسون فينت نجم كرة القدم الأمريكية 48 مليون إسترليني