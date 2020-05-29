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" الصحة " توضح خطورة اختلاط 5 أشخاص مصابين مع الآخرين

Time منذ 10 دقائق
Views 1248
" الصحة " توضح خطورة اختلاط 5 أشخاص مصابين مع الآخرين

علي القحطاني (صدى):
أوضحت وزارة الصحة مدي خطورة اختلاط 5 أشخاص مصابين مع الآخرين في المجتمع دون اتباع التعليمات.

وأضافت وزارة الصحة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر:" لو التقى 5 أشخاص مصابين بالفيروس فإن كل واحد ينقل العدوي لخمسة أشخاص والخمسة الجدد ينقلونها للآخرين ويصبح المصابين بالعشرات ".

ولفتت وزارة الصحة إلى أن المصابين عندما يذهبون للمستشفيات يحتاجون أسرة في العناية المركزة عند تدهور حالاتهم وبالتالي لابد من التباعد الاجتماعي تجنبا لنقل العدوي القاتلة.

وكانت وزارة الصحة سجلت 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 81766 حالة.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
في أعلى هذي القريه قبور معدوده بس ما تكلموا عنها انا شفتها مره شكلها لناس كبار في الاجسام
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
في أعلى هذي القريه قبور معدوده بس ما تكلموا عنها انا شفتها مره شكلها لناس كبار في الاجسام
ابوساره
لاحول ولا قوة الا بالله الله يصلح الحال ويهديك
ابوساره
لاحول ولا قوة الا بالله الله يصلح الحال ويهديك
د محمد ماجد بخش
الإلكترون ليس رسول سلام ورسول حرب . الإلكترون اما ممثلة لوحدة الكتلة وأنا الفراغ العددي الكمي الممثل له يمثل لوحدة الكتلة والعددين هما وحدات محورية ومركزية في نفس الوقتت عند تمثيل الارتباط والثبات معا وهما متغيرين منفصلين في هيكلة الاداء متصلين في الية ودرجة التمثيل

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