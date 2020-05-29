نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام بسبب كورونا رسميًا

Time منذ 31 دقيقة
Views 1294
Comment 1
تأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام بسبب كورونا رسميًا

وكالات (صدى):
قالت الجهة المشرفة على معارض إكسبو العالمية، اليوم الجمعة، إن جمعيتها العمومية وافقت على تأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام؛ بسبب صعوبات ناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وإنه أصبح من المقرر بدء المعرض في أكتوبر 2021.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال المكتب الدولي للمعارض، ومقره باريس، إنه جرى تجاوز أغلبية الثلثين من الدول الأعضاء البالغ عددها 170 اللازمة لتأجيل معرض إكسبو. والحدث هو تجمع معني بالأعمال والثقافة يستمر لقرابة ستة أشهر، ويُجرى كل خمس سنوات.

وقال أمين عام المكتب ديمتري إس. كيركينتزيس في بيان: "رغم أن هذا الوضع لم يسبق له مثيل، يبرهن رد فعل حكومة الإمارات والدول الأعضاء لدينا على الروابط القوية التي تربطنا والالتزام المشترك لدينا بتقديم معرض إكسبو عالمي شامل حقا".

واقترحت الإمارات، التي تضم مركز الأعمال والسياحة في المنطقة دبي، التأجيل في مارس بعد أن طلبت دول مشاركة تأجيل الحدث للتركيز على تفشي فيروس كورنا المستجد.

ورغم إقامته في المقرر في عام 2021، سيظل الحدث العالمي يحمل اسم إكسبو 2020 دبي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
في أعلى هذي القريه قبور معدوده بس ما تكلموا عنها انا شفتها مره شكلها لناس كبار في الاجسام
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
في أعلى هذي القريه قبور معدوده بس ما تكلموا عنها انا شفتها مره شكلها لناس كبار في الاجسام
ابوساره
لاحول ولا قوة الا بالله الله يصلح الحال ويهديك
ابوساره
لاحول ولا قوة الا بالله الله يصلح الحال ويهديك
د محمد ماجد بخش
الإلكترون ليس رسول سلام ورسول حرب . الإلكترون اما ممثلة لوحدة الكتلة وأنا الفراغ العددي الكمي الممثل له يمثل لوحدة الكتلة والعددين هما وحدات محورية ومركزية في نفس الوقتت عند تمثيل الارتباط والثبات معا وهما متغيرين منفصلين في هيكلة الاداء متصلين في الية ودرجة التمثيل

أخر الأخبار

فيصل بامحرز : نعم بلنتي الهلال صحيح وعمر المهنا جامل الاهلي
فيصل بامحرز : نعم بلنتي الهلال صحيح وعمر المهنا جامل الاهلي
Time منذ 15 ثانية Views 90
مضاربة بعد رجلان .. الناس معد فيها صبر
مضاربة بعد رجلان .. الناس معد فيها صبر
Time منذ دقيقة Views 105
صورة نادرة لوالد الأمير عبدالرحمن بن مساعد بالمدينة
صورة نادرة لوالد الأمير عبدالرحمن بن مساعد بالمدينة
Time منذ دقيقتين Views 1083
مراهقين يسرقون محل
مراهقين يسرقون محل
Time منذ 3 دقائق Views 110
روجر فيدرر يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا ورونالدو الثاني
روجر فيدرر يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا ورونالدو الثاني
Time منذ 5 دقائق Views 1133
" الصحة " توضح خطورة اختلاط 5 أشخاص مصابين مع الآخرين
" الصحة " توضح خطورة اختلاط 5 أشخاص مصابين مع الآخرين
Time منذ 9 دقائق Views 1230
الجدعان: تعزيز صندوق الاستثمارات استثنائيًا بـ 40 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية
الجدعان: تعزيز صندوق الاستثمارات استثنائيًا بـ 40 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية
Time منذ 13 دقيقة Views 1184
القبض على قاتل الرجل الأسود في أمريكا
القبض على قاتل الرجل الأسود في أمريكا
Time منذ 17 دقيقة Views 1474
تفاصيل الإجراءات الوقائية التي ستُطبق في 28 مطارًا بدءًا من الأحد
تفاصيل الإجراءات الوقائية التي ستُطبق في 28 مطارًا بدءًا من الأحد
Time منذ 22 دقيقة Views 1241
أصالة كامل تعلق على ظهورها المثير بالملابس الداخلية 
أصالة كامل تعلق على ظهورها المثير بالملابس الداخلية 
Time منذ 22 دقيقة Views 358