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الخطوط السعودية تضع إجراءات على 5 مراحل لمواجهة كورونا

Time منذ 54 دقيقة
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الخطوط السعودية تضع إجراءات على 5 مراحل لمواجهة كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت الخطوط السعودية عن وضع خطة ومجموعة من الإجراءات على 5 مراحل استعدادًا لاستئناف السفر الداخلي في ظل أزمة كورونا

وتبدأ المرحلة الأولى قبل الوصول للمطار؛ حيث لفتت إلى أن الحجز سيكون عن بعض، بالإضافة لعدم السماح بالسفر للضيوف غير المصاحبين تحت 15 سنة، لافتة إلى أهمية التأكد من إصدار بطاقة صعود الطائرة عبر موقع السعودية أو تطبيق السعودية قبل الذهاب للمطار.

وتضمنت المرحلة الأولى أيضًا أهمية التأكد من بطاقة الأمتعة إلكترونيًا، والسماح باصطحاب حقيبة واحد فقط لكل ضيف على متن الطائرة.

وإليكم تفاصيل الإجراءات.

 

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
في أعلى هذي القريه قبور معدوده بس ما تكلموا عنها انا شفتها مره شكلها لناس كبار في الاجسام
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
في أعلى هذي القريه قبور معدوده بس ما تكلموا عنها انا شفتها مره شكلها لناس كبار في الاجسام
ابوساره
لاحول ولا قوة الا بالله الله يصلح الحال ويهديك
ابوساره
لاحول ولا قوة الا بالله الله يصلح الحال ويهديك
د محمد ماجد بخش
الإلكترون ليس رسول سلام ورسول حرب . الإلكترون اما ممثلة لوحدة الكتلة وأنا الفراغ العددي الكمي الممثل له يمثل لوحدة الكتلة والعددين هما وحدات محورية ومركزية في نفس الوقتت عند تمثيل الارتباط والثبات معا وهما متغيرين منفصلين في هيكلة الاداء متصلين في الية ودرجة التمثيل

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