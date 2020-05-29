الشباب يرغب في شراء عقد متعب المفرج

نواف السالم (صدى):
أبدى نادي الشباب رغبته في شراء عقد مدافع الهلال متعب المفرج، حيث أنه يبحث في إمكانية شراء عقده بالكامل.
واتضح أن إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان ترغب في تجديد إعارة المدافع متعب المفرج مع الفريق الموسم المقبل، وبحثت إمكانية شراء عقده بعد أن حرمته الإصابة بداية الموسم في المشاركة مع الفريق”.
وتبحث إدارة الهلال مع المدرب رازفان استعادة خدمات المدافع متعب المفرج، ومن المرجح أن ينضم الشاب متعب المفرج والذي ينتهي عقده مع الهلال في 2024م إلى المدافع الكوري جانغ هيون سو والثلاثي علي البليهي وعبدالله الحافظ ومحمد جحفلي في المعسكر الإعدادي والمقرر إقامته في الطائف استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم.