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حزب أردوغان يخطط لمنع حلفاء الرئيس من خوض الانتخابات

Time منذ ساعة
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حزب أردوغان يخطط لمنع حلفاء الرئيس من خوض الانتخابات

وكالات (صدى):
يسعى حزب العدالة والتنمية التركي الذي يتزعمه الرئيس، رجب طيب أردوغان، للالأثير على طريقة خوض المجموعات السياسية للانتخابات.

وتأتي الخطوة بعد أن شكل اثنان من أبرز حلفاء أردوغان السابقين، وهما رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو والمسؤول السابق عن تنسيق الشؤون الاقتصادية في الحكومة علي باباجان، حزبين سياسيين منفصلين خلال الأشهر الماضية لمنافسة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال 3 من المسؤولين في الحزب الحاكم لـ“رويترز“ إنه لا نية لإجراء انتخابات قبل موعدها المقرر العام 2023. وأضافوا أن الإجراءات المزمع اتخاذها لا تهدف لحجب الأحزاب الجديدة بل منع مناورة سياسية استخدمت في الماضي.

وكان 15 عضوًا في البرلمان تابعين لحزب المعارضة الرئيس، حزب الشعب الجمهوري، قد انتقلوا العام 2018 إلى (الحزب الصالح) الجديد ليتمكن من خوض انتخابات مبكرة بتشكيل مجموعة برلمانية.

وصرح مسؤول في حزب العدالة والتنمية أن الإجراءات الجديدة ستمنع الأحزاب من تشكيل مجموعات برلمانية بهذه ”الطريقة غير الأخلاقية“.

ومن شأن الإجراءات أن تخفض الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لدخول الأحزاب البرلمان إلى 5 % بدلًا من 10%.

لكن الأهم بالنسبة للأحزاب الجديدة أنها ستمنع عمليات النقل التكتيكية بين الأحزاب كتلك التي حدثت العام 2018.

وأضاف المسؤول في حزب العدالة والتنمية أن الحكومة تتوقع تقديم التعديلات إلى البرلمان بحلول يونيو.

وكان حزب الشعب الجمهوري قد أشار إلى أنه سيقدم الدعم للأحزاب الجديدة، مما دفع ناجي بستانجي، أحد كبار مسؤولي حزب العدالة والتنمية، للقول إن حزبه يعمل مع حلفائه في حزب الحركة القومية لمنع محاولات ”تسويق“ مشرعين بطريقة مخالفة للديمقراطية.

وللمشاركة في الانتخابات، يتحتم على الحزب أن يكون قد عقد مؤتمرًا وشكل هيكلًا حزبيًا في نصف الأقاليم التركية، أو أن يكون لديه بالفعل مجموعة من 20 نائبًا على الأقل في البرلمان، وهي معايير لم يستوفها الحزبان الجديدان بعد.

وقال مسؤول رفيع في حزب (دواء) الجديد الذي يتزعمه باباجان ”من الواضح أن أي تشريع قانوني بخصوص الأحزاب السياسية، يتم طرحه سيكون لمنع الأحزاب الجديدة كحزبنا من دخول الانتخابات“.

وأشار سليم تمرجي، المتحدث باسم حزب المستقبل الذي يتزعمه داود أوغلو، إلى أن حزبه ”على وشك استيفاء الشروط القانونية وسيعقد مؤتمرًا في أغسطس“.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الإلكترون ليس رسول سلام ورسول حرب . الإلكترون اما ممثلة لوحدة الكتلة وأنا الفراغ العددي الكمي الممثل له يمثل لوحدة الكتلة والعددين هما وحدات محورية ومركزية في نفس الوقتت عند تمثيل الارتباط والثبات معا وهما متغيرين منفصلين في هيكلة الاداء متصلين في الية ودرجة التمثيل
سلمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا من خميس مشيط ارجة مساعدتي في حل مشكلتي تم تقديم خادمه من كتب الستقدام التميز وتم تجربه الخامه لمدة اشهر ولم تناسبني وعند اخبار موظف المكتب ابوجمال بذالك اخبرني انا اتركه حتي بعد العيد ويستلمه منيولكن طلب مني اصدار اقامه وعند الحديث معو اليوم في الستلام رفضها ويقوال مله دخال وهي له شهرين ترفض العمل ورفض انا يعيد اموالي
زعيم اااسيا
الهلال ترك اعلام الضجيج يعلو صياحهم وفالاخير ردوا عليهم ببرود عز الله رافعين ضغط القواطي داخل الملعب وفالاعلام والمدرجات ههههههه
د محمد ماجد بخش
وحدة الكتلة ووحدة المغناطيسية ممثلتين بوحدة الفراغ العددية الممثلة بالالكترون
زعيم اااسيا
مدام انك ماتقدر تعاقد مع عامل سوداني ليه الهياط وترزز يملكون غباء للامحدود لدرجه تعاقدوا مع شركة تؤمن ذكاء صناعي هههههه

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