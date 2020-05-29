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قائمة بالمستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة "ميتفورمين" لكنها آمنة

Time منذ ساعة
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قائمة بالمستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة "ميتفورمين" لكنها آمنة

علي القحطاني (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، بيانًا توضيحيًا حول المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة (ميتفورمين) حيث أكدت بأنه بناءً على ما تم رصده حول وجود خلل في جودة بعض المستحضرات المحتوية على المادة الفعالة (Metformin) تتمثل في تلوثها بالشوائب الكيميائية التي تُعرف بمادة (NDMA) N-nitrosodimethylamine والتي تعتبر ضمن المواد التي يحتمل أن تكون مواد مُسرطنة (حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان) في حال التعرض لها بكميات أكثر من الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي لفترات طويلة جداً.

و قامت الهيئة منذ وقتٍ مُبكر بإجراء عمليات التحقق المُتبَعة لضمان جودة وسلامة المستحضرات الدوائية المُسوقة من خلال تحليل عدد من المستحضرات التي تحتوي على المادة الفعالة (Metformin) والتي تُباع في السوق السعودي ، وقد تم حتى تاريخ إعداد هذا البيان الانتهاء من تحليل عدد من المستحضرات والتي ثبت عدم تلوثها بشوائب NDMA أو كانت فيها نسبة الشوائب في الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي.

وأكدت الهيئة، أنها مستمرة بإجراء التحليلات اللازمة لكافة المستحضرات الدوائية التي تحتوي على نفس المادة ، وستقوم بالنشر الفوري والإعلان عن نتائج تحليل هذه المستحضرات سواءً التي تثبت عدم تلوثها بشوائب NDMA أو التي يثبت تلوثها ويتم سحبها .

ودعت كافة أفراد المجتمع والممارسين الصحيين إلى إبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو حدوث خلل في جودتها عن طريق التواصل مع الرقم الموحد: 19999، أو البريد الالكتروني [email protected]، أو الرابط : https://ade.sfda.gov.sa.

 

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الإلكترون ليس رسول سلام ورسول حرب . الإلكترون اما ممثلة لوحدة الكتلة وأنا الفراغ العددي الكمي الممثل له يمثل لوحدة الكتلة والعددين هما وحدات محورية ومركزية في نفس الوقتت عند تمثيل الارتباط والثبات معا وهما متغيرين منفصلين في هيكلة الاداء متصلين في الية ودرجة التمثيل
سلمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا من خميس مشيط ارجة مساعدتي في حل مشكلتي تم تقديم خادمه من كتب الستقدام التميز وتم تجربه الخامه لمدة اشهر ولم تناسبني وعند اخبار موظف المكتب ابوجمال بذالك اخبرني انا اتركه حتي بعد العيد ويستلمه منيولكن طلب مني اصدار اقامه وعند الحديث معو اليوم في الستلام رفضها ويقوال مله دخال وهي له شهرين ترفض العمل ورفض انا يعيد اموالي
زعيم اااسيا
الهلال ترك اعلام الضجيج يعلو صياحهم وفالاخير ردوا عليهم ببرود عز الله رافعين ضغط القواطي داخل الملعب وفالاعلام والمدرجات ههههههه
د محمد ماجد بخش
وحدة الكتلة ووحدة المغناطيسية ممثلتين بوحدة الفراغ العددية الممثلة بالالكترون
زعيم اااسيا
مدام انك ماتقدر تعاقد مع عامل سوداني ليه الهياط وترزز يملكون غباء للامحدود لدرجه تعاقدوا مع شركة تؤمن ذكاء صناعي هههههه

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