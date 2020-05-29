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شاهد.. استضافة المملكة لنهائيات كأس العالم للشباب عام 1989م

Time منذ ساعة
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شاهد.. استضافة المملكة لنهائيات كأس العالم للشباب عام 1989م

ماجد محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو المملكة تستضيف نهائيات كأس العالم للشباب عام 1989م، حيث ضمت المجموعة في البطولة ضمت البطل " البرتغال " والوصيف " نيجيريا ".

نجحت المملكة باستضافتها للمرة الأولى في التاريخ، وتستضيف أربع مدن هي الرياض و جدة و الدمام والطائف ، وفي نهائي كأس العالم للشباب في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وفاز المنتخب البرتغالي للقب للمرة الأولى وذلك بعد فوزها على نيجيريا بهدفين نظيفين، كما حصل اللاعب البرازيلي بيسمارك على لقب أفضل لاعب في البطولة وحصل اللاعب السوفيتي المعروف أوليغ سالينكو على هداف البطولة برصيد 5 أهداف.

 

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الإلكترون ليس رسول سلام ورسول حرب . الإلكترون اما ممثلة لوحدة الكتلة وأنا الفراغ العددي الكمي الممثل له يمثل لوحدة الكتلة والعددين هما وحدات محورية ومركزية في نفس الوقتت عند تمثيل الارتباط والثبات معا وهما متغيرين منفصلين في هيكلة الاداء متصلين في الية ودرجة التمثيل
سلمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا من خميس مشيط ارجة مساعدتي في حل مشكلتي تم تقديم خادمه من كتب الستقدام التميز وتم تجربه الخامه لمدة اشهر ولم تناسبني وعند اخبار موظف المكتب ابوجمال بذالك اخبرني انا اتركه حتي بعد العيد ويستلمه منيولكن طلب مني اصدار اقامه وعند الحديث معو اليوم في الستلام رفضها ويقوال مله دخال وهي له شهرين ترفض العمل ورفض انا يعيد اموالي
زعيم اااسيا
الهلال ترك اعلام الضجيج يعلو صياحهم وفالاخير ردوا عليهم ببرود عز الله رافعين ضغط القواطي داخل الملعب وفالاعلام والمدرجات ههههههه
د محمد ماجد بخش
وحدة الكتلة ووحدة المغناطيسية ممثلتين بوحدة الفراغ العددية الممثلة بالالكترون
زعيم اااسيا
مدام انك ماتقدر تعاقد مع عامل سوداني ليه الهياط وترزز يملكون غباء للامحدود لدرجه تعاقدوا مع شركة تؤمن ذكاء صناعي هههههه

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