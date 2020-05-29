شاهد.. استضافة المملكة لنهائيات كأس العالم للشباب عام 1989م

ماجد محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو المملكة تستضيف نهائيات كأس العالم للشباب عام 1989م، حيث ضمت المجموعة في البطولة ضمت البطل " البرتغال " والوصيف " نيجيريا ".
نجحت المملكة باستضافتها للمرة الأولى في التاريخ، وتستضيف أربع مدن هي الرياض و جدة و الدمام والطائف ، وفي نهائي كأس العالم للشباب في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وفاز المنتخب البرتغالي للقب للمرة الأولى وذلك بعد فوزها على نيجيريا بهدفين نظيفين، كما حصل اللاعب البرازيلي بيسمارك على لقب أفضل لاعب في البطولة وحصل اللاعب السوفيتي المعروف أوليغ سالينكو على هداف البطولة برصيد 5 أهداف.