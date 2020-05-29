التهرب الضريبي يهدد دييجو كوستا بالحبس 6 أشهر

وكالات (صدى):
بات اللاعب الإسباني دييغو كوستا، نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مُهددًا بالحبس؛ بسبب التهرب من الضرائب على غرار ما فعله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن دييغو كوستا متهم بالتهرب من الضرائب، حيث أن المحكمة الإسبانية اتهمت دييغو كوستا بعدم الكشف عن قيمة الضرائب المفروضة عليه، على غرار مافعله ميسي ورونالدو من قبل.
وقال محامي دييغو كوستا إن موكله لم يتهرب من الضرائب، ولكنه وضع أمواله بأحد البنوك الإسبانية.
وكان دييغو كوستا عاد إلى أتلتيكو مدريد بعد تجربة احترافية ناجحة قضاها في صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.